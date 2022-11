Persisten las críticas a la Fiscalía General en las audiencias públicas

En las audiencias públicas de este martes han expuesto el fiscal Rodrigo Estigarribia, el exfiscal y actual titular de la Seprelad René Fernández y los fiscales adjuntos César González y Edgar Moreno. El proceso es para relevar en el cargo a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien tendrá su mandato vencido el 10 de marzo de 2023.

René Fernández recibió el más alto puntaje de la fecha con 18,62 puntos, seguido de el fiscal Rodrigo Estigarribia (18,37), Edgar Moreno (18,12) y César González (17,87).

Renunciaron otros tres

Renunciaron al proceso de integración de terna la magistrada Dina Marchuk Santacruz, la titular de Senabico Teresa Rojas de Jara y el abogado Julio Godoy.

En el examen de conocimientos realizado en la primera etapa, Marchuk, actualmente jueza penal de sentencia, fue la de más bajo rendimiento, y obtuvo solamente a 9 puntos, de los 26 puntos posibles.

El resultado de la suma de los puntajes obtenidos en el examen de conocimientos con el de méritos académicos (etapa de Idoneidad) derivó en la eliminación de 12 postulantes quienes ya no podían alcanzar sumadas las otras etapas los 70 puntos como mínimo que requiere el reglamento.

Estos son Germán Torres (29 puntos); Luz Marina Caballero Villasanti (29), Edgar Moreno Agüero (28,8), Won Suk Choi (28,79), Jorge Dos Santos Cáceres (28), Teresa Rojas (26,5), Blas Daniel Bernal Brítez (26,34), Claudia Torres Ozorio (24,54), Julio Manuel Vanconsellos Céspedes (23,13), Julio César Godoy (22,6), Joel Cazal Cristaldo (22,5) y Dina Marchuk (19).

Anteriormente, ya habían presentado sus renuncias el fiscal Hernán Galeano y el abogado Pablo Erico Contrera.

Expusieron en las audiencias públicas

Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez (fiscal de UDEA, 37 años)

El agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y anticorrupción (UDEA), en su exposición resaltó las debilidades del Ministerio Público, como por ejemplo, la persecución penal que no debe ser un instrumento para resolver conflictos de otros fueros, se debe respetar el derecho y las garantías de quienes son investigados. De igual manera, no se deben iniciar investigaciones penales si no es evidente que existe un hecho punible; también indicó que el coraje y la valentía no son suficientes en la actuación de los fiscales, porque toda gestión debe estar adecuada en el marco de la ley porque o si no se podría caer en arbitrariedades.

Sobre la corrupción interna del Ministerio Público, el postulante propuso establecer una oficina y programas permanentes contra este flagelo y que, para ello, el fiscal general debe comunicar las actividades desarrolladas, que esté cerca de los medios de comunicación porque es importante para acrecentar la confianza de la ciudadanía en la institución.

También propuso transmitir en vivo los juicios que hace el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público y habló de una adecuada distribución de causas penales. También debe manejarse estadísticas sobre los delitos más comunes y los predatorios (como hurto, robo agravado), además de establecer un mapa de calor para establecer prioridades del Ministerio Público.

En otro orden, el fiscal Estigarribia habló de gestionar la aplicación de multas para que estos recursos ingresen a favor del Ministerio Público. En el 2022 solamente ingresaron G. 85 millones en este concepto de multas, es decir, no hay un correcto gerenciamiento en este sentido, refirió.

La mayor fortaleza para el nuevo fiscal general del Estado tiene que ser haber sido seleccionado en un proceso transparente, alejado de influencias políticas o de otras índoles, porque solo así nadie va a pedir o reclamar la devolución del favor.

Asimismo, propuso la creación de fiscalías de investigación, de audiencias preliminares y juicios orales para optimizar la gestión del Ministerio Público.

René Milciades Fernández Bobadilla (exfiscal de UDEA, 52 años)

El exfiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), exministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción y actual titular de la Seprelad, manifestó en las audiencias públicas que el Ministerio Público no solo debe intervenir en la persecución penal, sino que también debe actuar como defensor y representante de la ciudadanía.

El exfiscal también dijo que se puede cambiar la mentalidad de la ciudadanía con mecanismos y herramientas para generar espacios de rendición de cuentas a través de medios tecnológicos, publicaciones de estadísticas criminales. Hay buenas prácticas de otros países que podemos analizar y aplicar para el control de la corrupción y el Ministerio Público, por su rol, no puede dar la espalda a la ciudadanía.

Reconoció que cuando fue agente fiscal el Ministerio Público tenía como uno de sus mayores problemas la inexistencia de técnicas especiales de investigación sobre lavado de dinero y otros hechos de corrupción pública. No había herramientas jurídicas para infiltrarnos en las organizaciones criminales, indicó.

Fernández indicó que el mayor desafío institucional del Ministerio Público, de acuerdo a su rol protagónico es la persecución de hechos punibles, y que para lograr su fin se requiere de un liderazgo que ponga en primer lugar el interés de la ciudadanía, la representación social se va a plasmar como eje prioritario, es decir, la planificación institucional de la lucha criminal.

Sobre la mala gestión del dinero del Ministerio Público, Fernández dijo que el 91% del presupuesto es asignado a servicios personales, y que por ello hay que hacer un análisis integrado sobre los gastos rígidos, contratos, bonificaciones. Muy poco recurso se destina para gastos operativos.

César Alberto González Velázquez (fiscal adjunto, 41 años)

A su turno, el fiscal adjunto manifestó en la audiencia pública que su percepción sobre el Ministerio Público es que la sociedad siente que no está cumpliendo con su rol constitucional, por lo menos a cabalidad.

En contrapartida, dijo que el Ministerio Público tiene como fortaleza que hay fiscales valientes, honestos, capaces. Empero, como debilidad indicó que no se cuenta con suficientes recursos, los fiscales se quejan de la falta de combustible, de móviles adecuados, de insumos de oficina, entre otras carencias.

El fiscal adjunto González dijo que en caso de acceder al cargo de fiscal general del Estado, hará que el Ministerio Público sea accesible a la ciudadanía, hará días de gobierno en el interior del país, promete reunirse con sus agentes fiscales, y tendrá un trato de cordialidad como corresponde con los abogados y, sobre todo, con los denunciantes.

Con relación a la transparencia de gestión, aseguró que abrirá las puertas a la Contraloría para que audite las cuentas.

También propone fortalecer la gestión fiscal, luchar contra la corrupción interna, que el Tribunal de Disciplina dará resultados, que no solo se dedique a descuentos de salarios ni amonestaciones, porque no quieren vagos ni corruptos en el Ministerio Público.

Sobre la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), propone que sea más accesible a la ciudadanía, para ello propone la digitalización de las causas penales para que todos puedan ver y controlar las actuaciones de los agentes fiscales.

Sobre la principal debilidad del Ministerio Público, el fiscal adjunto señaló que es la diversidad de criterios. Se debe trabajar en instructivos generales, a todos los funcionarios desde los agentes adjuntos para abajo se les debe capacitar sobre este punto. Agregó que no tienen reuniones de fiscales adjuntos para establecer pautas y prioridades.

Deberían reunirse los fiscales adjuntos cada dos o tres meses, es lo mínimo, y agregó que en caso de ser fiscal general en sus primeros 100 días va a reunirse con sus fiscales. Hay un mapeo de criminalidad, hay estudios sobre diversos criterios, como a enfrentar los hechos punibles, y eso se debe explotar. También dijo que negar el acceso de la carpeta fiscal a la víctima no está en la ley, dijo que eso está mal.

Edgar Augusto Moreno (fiscal adjunto, 63 años)

El fiscal adjunto de dilatada carrera dijo que el Ministerio Público tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía, consideró que varios factores deben ser mejorados para consolidarse como un organismo robusto dentro del Estado de Derecho. Alegó que desde la creación de la Constitución Nacional de 1992 han realizado las gestiones para llegar a la ciudadanía, para llegar a sus mandantes.

Moreno dijo que trabajará sobre tres objetivos: Primero, el acceso a la justicia con la igualdad social y bien común, desde los sectores más vulnerables y para ello allanará los obstáculos que impidan esta concreción. La transparencia de gestión es el segundo objetivo y guarda relación con la honestidad, el respeto, para obtener la suficiente seguridad que al recurrir al Ministerio Público se va a obtener una respuesta, sin un mínimo acto de corrupción. Por último, propone la creación de la Policía Judicial, separándola de sus funciones de la Policía Nacional.

Sobre la violencia contra la mujer, dijo que es obligación del Ministerio Público investigar los casos, que como cualquier otro hecho punible se debe analizar si se configura el delito denunciado. Agregó que se debe contar con unidades especiales para la contención a las víctimas, tratamientos psicológicos, y todo tipo de ayuda para que se le pueda dar la respuesta a la mujer, y poner especial énfasis en la atención a la víctima.

El fiscal adjunto destacó a la Fiscalía de Delitos Económicos y anticorrupción (UDEA) que obtuvo condenas por hechos de corrupción pública y se han conseguido la devolución de dinero para el Estado, provenientes del crimen organizado. En el caso de las fiscalías del medio ambiente, asimismo, han obtenido condenas y multas a favor del Estado, indicó.

Puntuaciones de los consejeros

RODRIGO ENMANUEL ESTIGARRIBIA. Puntaje promedio: 18,37

Eugenio Jiménez: 18

Edgar Olmedo: 17

Pedro Santa Cruz: 18

Roberto González: 17

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Oscar Paciello: 18

Gustavo Miranda: 19

César Ruffinelli: 20

RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA. Puntaje promedio: 18,62

Eugenio Jiménez: 19

Edgar Olmedo Silva: 19

Pedro Santa Cruz: 19

Roberto González: 18

Jorge Bogarín Alfonso: 18

Oscar Paciello: 18

Gustavo Miranda: 18

César Ruffinelli: 20

CESAR ALBERTO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ. Puntaje promedio: 17,87

Eugenio Giménez: 18

Edgar Olmedo Silva: 17

Pedro Santa Cruz: 18

Roberto González: 17

Jorge Bogarín Alfonso: 18

Oscar Paciello: 17

Gustavo Miranda: 18

César Ruffinelli: 20

EDGAR AUGUSTO MORENO AGÜERO. Puntaje promedio: 18,12

Eugenio Jiménez: 17

Edgar Olmedo Silva: 19

Pedro Santa Cruz: 17

Roberto González: 19

Jorge Bogarín Alfonso: 17

Oscar Paciello: 17

Gustavo Miranda: 19

César Ruffinelli: 20