Duras críticas de postulantes a la Fiscalía General en las audiencias públicas

El abogado Won Suk Choi fue uno de los más críticos hacia la gestión del Ministerio Público, y habló de corporativismo entre fiscales para encubrirse entre ellos y también acusó que en los casos de investigaciones al crimen organizado, se investiga con la lentitud de un “caracol con asma”. Por su parte, el abogado y exconstituyente Jorge Adalberto Dos Santos, fue mas extremista y dijo que al Ministerio Público habría que hacerlo “volar” para luego volverla a crear, ante tanta corrupción, que hasta ha hecho metástasis.

Lea más: Consejo de la Magistratura prosigue con jornada de audiencias públicas

En la audiencia pública del lunes 28 de noviembre, el fiscal adjunto Federico Derlis Espinoza Espínola, obtuvo 19,37 puntos en promedio, de los puntajes asignados por los ocho consejeros que evalúan a los postulantes. El segundo mejor puntaje de la jornada del lunes correspondió al abogado Won Suk Choi quien obtuvo 18,87, de 20 puntos posibles.

Los demás expositores fueron el abogado Jorge Adalberto Dos Santos Cáceres (18,75 puntos), el fiscal Manuel Doldán Breuer (18,5), el fiscal Joel Milciades Cazal (18,25) y la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero (18,12).

Won Suk Choi (39 años, abogado)

De la audiencia pública participó el abogado Won Suk Choi, quien sin lugar a dudas, fue uno de los más críticos de la jornada de este lunes. Aunque alegó que su participación lo hacía de forma testimonial porque reconocía que ya estaba eliminado del concurso de terna.

Choi se declaró vocero de una ciudadanía que se encuentra indignada ante tanta corrupción, silenciada por la intimidación por factores políticos y de otros sectores.

El tráfico de influencias cada vez permea más al Ministerio Público, como un virus invasivo que cada vez se disemina más.

Los fiscales valientes, que dan su vida, son como glóbulos blancos que tratan de defender a la institución que no les da respaldo, no hay apoyo de la cabeza visible. Hay un selecto grupo de fiscales corporativizados que respaldan a un colega, para luego intercambiarlo por un silencio cómplice, hacen canje de favores para no afectar su carrera en el Ministerio Público, para no quedar mal con el padrino, fue tajante.

Aunque aclaró que no todos los agentes fiscales están involucrados con el corporativismo.

Choi agregó que cuando ve al Ministerio Público que cuando investiga al crimen organizado, simplemente encajona la carpeta fiscal, siempre es más lento que caracol con asma, pero cuando se trata de ‘Juan Pueblo’, le aplican la ley con rigor.

El postulante asimismo dijo que para garantizar la independencia del Ministerio Público, se debe depurar la casa, es decir los factores humano y administrativo. Además, se debe fortalecer la Inspectoría para auditar todas las causas, sobre todo en las que se intervienen en el crimen organizado, porque propician las impunidades.

Sobre la injerencia de funcionarios de otros países, Choi dijo que si extraños pueden tener intervención en nuestra justicia con el pretexto que protegen sus intereses y su patrimonio, alegó que el Paraguay debería hacer lo mismo, en un plano de igualdad y reciprocidad.

Lea más: Consejo de la Magistratura ratificó exclusiones de postulantes a la Fiscalía General

Jorge Adalberto Dos Santos Cáceres (abogado, 60 años)

El abogado, exintendente caaguaceño y exconstituyente nacional, encaró la problemática del Ministerio Público desde un ámbito social, empezó diciendo que es mentira que esta institución se rija sobre el garantismo, porque cuando se niega el derecho a los más humildes, cuando se desaloja a los podres de sus inmuebles, no puede haber garantismo.

Fue tajante al afirmar que “hay que colocar una bomba y comenzar de cero”, porque la corrupción ha hecho metástasis.

La Fiscalía no puede mirar a quien se la va a imputar y a quien no, no puede ser que procese a un político y cuando pasa de bando se paraliza el proceso penal. En las comisarías se torturan y no hay procesados por violar los derechos humanos, no hay juicios contra transgresores del medio ambiente, y con risibles donaciones cierran sus procesos, cuestionó.

Afirmó que tuvo muchos problemas porque no es comprable, es docente, gremialista y abogado. Las logias masónicas siempre están presionando si no se les dictan las resoluciones que pide.

Sobre el presupuesto de 90 millones de dólares del Ministerio Público dijo que hay una pésima administración. Pidió que los agentes fiscales tengan seguro de vida, porque hay casos en que fiscales hicieron una “vaquita” para comprar cuatro cubiertas para una camioneta, el presupuesto siempre va a ser insuficiente, pero se deben optimizar los recursos y se van a poder conseguir los objetivos.

El abogado afirmó que se debe tener fortaleza para enfrentar la influencia política, que es la más fuerte. Reconoció que no se puede evitar que te digan “este es nuestro amigo”, porque están las logias masónicas, los intereses económicos y la misma prensa, pero hay que oponerse a ellos.

Sobre el cierre de rutas como manifestación, el abogado respondió que se hace buscando soluciones en el campo, al igual que hacen los indígenas. También los grupos de poder cierran rutas. Dijo ser abogado de agricultores desde la dictadura, también de la familia Zavala, y que estuvo en ambos lados pero que ahora “cerrar rutas es un deporte”. Se debe respetar el derecho de movilidad, pero no les llevan preso a los grandes productores que cierran las rutas, afirmó.

Federico Derlis Espinoza Espínola (55 años, fiscal adjunto)

El fiscal adjunto empezó diciendo que el nivel de credibilidad en el Ministerio Público es muy bajo, con imagen muy deteriorada por la mala gestión de los operadores fiscales. Dijo que en caso de ser electo fiscal general, sueña que la gestión del Ministerio Público sea una gestión de calidad y transparencia para que el ciudadano que se acerque pueda lograr las respuestas que requiere.

Dijo estar en condiciones de asumir el cargo de fiscal general del Estado porque sabe qué tiene que hacer para mejorar esta situación de descrédito y que sabe qué herramientas debe utilizar.

Espinoza indicó que fomentará la transparencia en la gestión institucional, realizará auditorías de gestión que es un compromiso con la ciudadanía. Agregó que debe haber un plan de auditoría, que se pueda evaluar constantemente y que debe coordinar acciones con la Senad.

Sobre las presiones que se ejerce a fiscales, Espinoza afirmó que las presiones hay de todos lados, de los medios de prensa, de sectores políticos, sociales, de grupos de poder económico, pero hay que saber administrar esta situación. Agregó que la regla básica del Ministerio Público es la autonomía funcional, y que para ello es importante apearse a la ley porque solo así nadie podrá reclamar.

Espinoza dijo que lo primero que haría en caso de ser elegido fiscal general del Estado es hacer un Plan de evaluación que consistirá en realizar un diagnóstico profundo. El Ministerio Público se divide en dos componentes: el área de gestión fiscal o misional, y el área administrativo. Lo primero es hacer una auditoría en estas dos áreas, y si hay recursos contratará el servicio de una auditoría externa para que sea bien objetiva. Para la tomar decisiones se debe contar con la situación real de la institución, concluyó.

Contratación de parientes

Sobre una denuncia de contratación de parientes en el Ministerio Público, negó que haya habido este hecho. Agregó que no ejerce la administración de la Fiscalía para contratar personas. Explicó que muchas veces le relacionaron como parientes a personas que tenían su mismo apellido, que son comunes.

Sin embargo, reconoció que tiene una hija que ingresó al Poder Judicial, pero alegó que la misma está allí por esfuerzo y por mérito propio, y que no tiene ninguna influencia para que le contraten a su hija. Ahora está trabajando en el Ministerio Público, explicó.

Manuel Doldán Breuer (44 años, fiscal de Asuntos Internacionales)

El fiscal de Asuntos Internacionales pretende una Fiscalía General del Estado más fuerte, moderno y transparente, cercana a la sociedad. Los consejeros al momento de darle la calificación final, criticaron que se apoyaba bastante en un escrito.

No obstante, el fiscal propuso la recuperación de activos de las economías criminales, asegurar bienes con fines de decomiso y la lucha frontal contra el crimen organizado. Agregó que se deben fortalecer las relaciones con Senabico y el Poder Judicial.

Para la persecución de la delincuencia se deben trazar mapas de criminalidad, se debe potenciar la Dirección de Política Criminal, se debe unificar criterios para las actuaciones, evaluar el impacto de esas políticas para conocer si influye de manera positiva en sectores de la sociedad donde son aplicadas.

Doldán fue bastante indagado sobre su gestión en el caso Messer y sobre la captura de Lindomar.

El fiscal aclaró que en el Operativo Turf, fue con coordinación con agentes del Brasil, y que fueron otros los fiscales operativos. Se gestión fue la de acompañar como soporte operativo con el Brasil. Aclaró que el operativo estuvo a cargo de los fiscales Eduardo Royg, Elvio Aguilera y Manuel Rojas.

Sobre el caso del allanamiento y secuestro del celular de Hijazi, dijo que estaba al tanto de la entrega del aparato, pero que no formó parte del operativo porque se encontraba en ese momento en Cartagena, Colombia. Agregó que fue el fiscal Lorenzo Lezcano quien dijo que el celular de Hijazi se le entregó a la embajada Norteamericana.

Sobre el caso Dan Messer, Doldán dijo que esa era una causa nacional, pero como se prohíbe la extradición de connacionales brasileños, y ya había firmado un acuerdo de delación premiada, ya no iba a ser extraditado a nuestro país.

Avión Iraní: sobre este caso, explicó que la justicia argentina pidió informes a través del juez Federico Villena, a partir de allí se entabló intercambio de información, y se solicitó el exhorto formal de asistencia a la Argentina, que no fue contestado en su totalidad.

Alba Rocío Cantero Vera (46 años, fiscala adjunta)

La fiscala adjunta manifestó que la falta de seguridad y justicia da sensación que el Ministerio Público no funciona como debería, en muchos casos no es incapacidad del fiscal, sino por la falta de recursos presupuestarios y humanos.

Cantero Vera manifestó que en caso de llegar al cargo de fiscal general pretende hacer que la institución sea creíble, transparente, cercana y accesible a la sociedad. Dijo que tiene como valores rectores para el próximo quinquenio, la honestidad, transparencia de gestión y el compromiso ante la ciudadanía para que se tenga fácil acceso a la justicia a través del dialogo.

De igual manera, la fiscala adjunta dijo que se debe fortalecer la asistencia y contención a las víctimas.

También propone propiciar audiencias públicas donde los fiscales adjuntos en representación de la Fiscalía General del Estado escuche a la ciudadanía, para conocer hechos delictivos que afectan con mayor intensidad en cada área.

La fiscala adjunta de igual manera dijo que el 90% del presupuesto es para gastos rígidos, como salarios. Agregó que cada fiscal debe tener una sola unidad especializada, porque o sino se debilita su gestión.

Propone conseguir la credibilidad del Ministerio Público a través de un liderazgo fuerte, porque hay un elevado descreimiento de la sociedad sobre la deficiente gestión de sus fiscales.

Se le cuestionó a la fiscala adjunta que haya dicho que su principal obstáculo en caso de llegar a ser fiscal general es la poca cantidad de unidades fiscales y dio como ejemplo el Chaco, y no toda la problemática y cuestionamientos que al inicio de su audiencia reconoció como deficiencias del Ministerio Público.

Joel Milciades Cazal (41 años, fiscal)

El fiscal al iniciar su exposición citó entre las fortalezas del Ministerio Público que tiene unidades en todo el país, que atiende las 24 horas, y que por lo tanto, es accesible a la gente todo el año. Agregó que la institución tiene respaldo jurídico para su funcionamiento, se dictan instructivos generales que deben ser aplicados.

Sin embargo, fue consciente y dijo que hoy en día se perciben falencias en el funcionamiento del Ministerio Público, tiene un parque automotor que necesita de reparaciones, no hay insumos de oficina, falta todo tipo de elementos. Aparte de ello, tiene presión política, lo que genera desconfianza en la sociedad porque las causas no llegan a buen término.

Reiteró que la desconfianza se ve forzada por la injerencia política negativa, que hace que los funcionarios tengan miedo a las amenazas, las dádivas que permean las instituciones y las penas o bajas condenas que no satisfacen a la ciudadanía.

Su propuesta de gestión al asumir el cargo de fiscal general es rechazar las injerencias políticas, porque el titular del Ministerio Público debe ser el ejemplo para los funcionarios inferiores, debe generar confianza interna y externa.

Cazal, asimismo, propone redistribuir los recursos y el talento humano, pedir aumento presupuestario pero en base a los buenos resultados que obtenga el Ministerio Público.

El fiscal también dijo que implementará políticas criminales; que establecerá la unificación de criterios de actuaciones ante la disparidad de los mismos, que es un situación muy reclamada.

El expositor también dijo que en caso de ser fiscal general hará que se devuelva al pueblo todo lo robado. El rastro del dinero no se puede perder.

Para combatir la corrupción, Cazal propone la creación de unidades especializadas, así como una Dirección de Anticorrupción Interna, que se encargue de las investigaciones y presentación de denuncias penales, que trabaje con la Inspectoría.

Los postulantes para la Fiscalía General

1.) Gustavo Enrique Santander Dans (camarista)

2.) Jorge Domingo Rolón Luna (abogado)

3. ) Federico Espinoza Espínola (fiscal adjunto)

4.) Mónica María Seifart de Martínez (abogado)

5.) Patricia María Rivarola Pérez (fiscala adjunta)

6.) Cecilia Arminda Pérez Rivas (ministra)

7.) Gustavo Enrique Cáceres Fernández (abogado)

8.) Édgar Augusto Salas Coronel (fiscal adjunto)

9.) Ricardo Alberto Preda del Puerto (abogado)

10.) Luis Alberto Samaniego Correa (abogado) Puntaje: 19,15

11.) Emiliano Ramón Rolón Fernández. Puntaje: 19

12.) Carlos Adolfo Arregui Romero. Puntaje: 18

13.) Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez.

14.) Matilde Elena Moreno Irigoitia.

15.) René Milciades Fernández Bobadilla.

16.) Alba Rocío Cantero Vera.

17.) Alfredo Barrios Jara.

18.) Guillermo Ortega Brítez.

19.) Roberto Carlos Zacarías Recalde.

20.) César Alberto González Velázquez.

21.) Santiago Javier Brizuela Etcheverry.

22.) Germán Antonio Torres Mendoza.

23.) Édgar Augusto Moreno Agüero.

24.) Julio Manuel Vanconsellos Céspedes.

25.) Jorge Adalberto Dos Santos Cáceres.

26.) Luis Lionel Piñánez García.

27.) Teresa de Jesús Rojas de Jara (renunció)

28.) Juan Pablo Rolón Ruiz Díaz.

29.) Manuel Nicolás Doldán Breuer.

30.) Luz Marina Caballero Villasanti.

31.) Won Suk Choi.

32.) Dina Marchuk Santacruz.

33.) Julio César Godoy (renunció)

34.) Claudia Jeorgina Torres Ozorio.

35.) Blas Daniel Bernal Brítez.

36.) Joel Milciades Cazal Cristaldo.