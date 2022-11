Preparan acción de inconstitucionalidad contra ley que autoriza endeudar al IPS

Los jubilados del IPS presentarán una acción de inconstitucionalidad y un amparo judicial para evitar que entre en vigencia la ley promulgada por el Poder Ejecutivo, que autoriza al IPS endeudarse para pagar a las empresas proveedoras. De esta manera pone en riesgo los fondos jubilatorios, aseguran.

El precandidato a la Cámara de Diputados y exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, en representación de los jubilados, alega que con esta ley se viola el artículo 95 de la Constitución Nacional, que prohíbe la desviación de los recursos sociales de sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.

“No tiene fundamento, no tiene estudios financieros, no tiene un análisis jurídico. Esta ley no tiene monto y, en derecho administrativo financiero, no podés sacar leyes que son cheque en blanco. Tenés que poner los montos, los plazos y límites”, argumentó Halley.

Explica que la figura que se utiliza para operativizar es una fiducia. En la fiducia, el agente fiduciario, el banco, recibe en propiedad la garantía por la operación. “Es decir, se va a ir el buenazo de Bataglia a pedir 500 millones de dólares y le van a dar contra su firma. ¿Qué va a ofrecer? La garantía va a ser necesariamente el fondo de pensiones, que van a ceder en propiedad al agente fiduciario por el monto de la operación”, detalló.

Halley agregó además que el IPS no tiene otra alternativa que poner su dinero en el sistema financiero y bancario del país en diversas modalidades y en promedio coloca al 7%. “Ahora va a pedir que le presten su propia plata al 20 o 22% y dando de garantía los fondos de pensiones”, resaltó.

Calificó además como un absurdo jurídico que nunca ocurrió en la historia de IPS.