Derogación de donación de la UE: ministro Zárate acusa a cartistas de traición y de golpe bajo a la educación

El proyecto de ley que busca derogar la Ley 6.659/2020, que permite la donación por parte de la Unión Europea de US$ 38 millones a invertirse principalmente en educación, fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Si bien el plan fue presentado por cartistas, la aprobación tuvo el apoyo de liberales y de algunos diputados de la oposición.

“Es una jugada electoralista de los cartistas, una traición a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes estudiantes. Es un golpe bajo a la educación. Es priorizar la politiquería sobre las políticas de Estado”, refirió el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás Zárate.

El titular de la cartera de Estado enfatizó que los legisladores, promotores de la iniciativa que busca detener el apoyo económico de la Unión Europea (UE) están ocasionando un daño irremediable al futuro de la patria.

“A esta gente no les interesa la patria, solo intereses personales, electoralistas. Realmente no me representan. Es una forma rastrera de captar votos utilizando mentiras, falacias y engaños”, afirmó el ministro Zárate cuando se le consultó al respecto.

Dejan sin alimentos y útiles escolares a los niños, dice ministro

“Reafirmo mi compromiso en luchar por los sueños de los jóvenes que piden a gritos una mejor educación y, a través de ello, acceder en el futuro a un trabajo digno y construir así el Paraguay con más desarrollo y más oportunidades”, remarcó.

Zárate añadió que “estas acciones del cartismo revelan los verdaderos propósitos que tienen dentro de la política paraguaya. Se mueven por intereses particulares y responden a conglomerados económicos”.

La cabeza del MEC afirmó que existen “formas y formas de hacer campaña política”, pero no dejando sin alimentos y útiles escolares a los niños paraguayos.

“Desde el MEC vamos a luchar y combatir con todas nuestras convicciones y fuerzas por una mejor educación en el Paraguay. La verdad y los buenos propósitos siempre triunfan. Reafirmamos desde esta administración, por mandato del presidente Mario Abdo, nuestra oposición a la ideología de género y un sí rotundo en defensa de la vida y la familia”, indicó Zárate.