Incendio en el TSJE “fue accidental” y aseguradora cubrirá los daños

Omar Filippini, liquidador de siniestros de Veritas, confirmó que la aseguradora coincide con el informe pericial de la Fiscalía, que indicó ayer que el incendio del TSJE no fue provocado. “Fue una causa accidental”, indicó y detalló que las baterías de litio de las máquinas de votación presentaron una falla que aún no pudo ser determinada, pero el estallido no se generó por factores externos.