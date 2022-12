Carrozas alegóricas con ao po’i en Yataity del Guairá

Un total de seis populosos barrios de Yataity del Guairá participaron del atractivo desfile de carrozas que fueron adornados con alegorías de ao po’i con artesanía vivencial, es decir, que a la vez que realizaban la pasada, las guapas artesanas también hacían una demostración del hilado del algodón nativo hasta el bordado del mismo, un show fenomenal que fue aplaudido de pie por el gran público que participó del evento, en el cual también se elegirá la mejor presentación que recibirá premios en efectivo que podrá ser invertido en obras que precise la comunidad ganadora.

La intendenta local, Gloria Duarte, destacó la gran participación ciudadana, principalmente de los barrios que se destacaron con la presentación de las carrozas con el ao po’i y de las artesanas que hicieron su demostración.

“Con esto lo que buscamos es incentivar al uso de las prendas de ao po’i que aquí las artesanas lo bordan con mucho amor, una tradición que queremos seguir manteniendo y fomentando, como también a la vez generar un ingreso económico para el sector. En esta ciudad casi el 90% de la población se dedica a este rubro tan noble, con eso mantienen a sus hogares y hacen estudiar a sus familias”, señaló Duarte.

Hubo ingreso económico

Asimismo, la jefa comunal reveló que en toda la semana no se registró la venta masiva que se esperaba para esta edición, pero sí hubo un ingreso económico importante.

“Esperábamos mucho más visitantes, más turistas, pero no hubo esa venta masiva como estábamos esperando hay que ser realistas, hubo una venta regular, pero eso no nos decae, el ao po’i no termina con la expo, la feria termina mañana, pero las casas de artesanía están abierta al público todos los días”, agregó la Intendenta.

La expoferia de ao po’i arrancó hace más de una semana con la exposición y venta de elegantes prendas y hermosos artículos con precios sumamente accesibles como ser, camisas, remeras, blusas, vestidos, entre otros, como también manteles, camineros, servilletas, juegos de individuales y demás. La muestra artesanal continúa hasta mañana domingo con el tradicional asado a la estaca, seguido de una fiesta popular en donde premiarán al mejor stand de la expo.