Desagüe Molas López: Vecinos sufren las consecuencias de trabajos muy lentos

En un recorrido por la obras de desagüe pluvial que se realizan en la avenida Molas López de Asunción, observamos las peripecias por las que deben pasar los vecinos en la zona de trabajos. Ni las veredas, ni las salidas de autos están garantizadas. La falta de señalización y la desordenada infraestructura ponen en peligro a los peatones que circulan por el lugar.

Ayer, cerca del mediodía, en la zona de obras había solamente maquinarias, sin ningún obrero trabajando. En algunos sectores, donde la vereda es muy angosta y hay zanjas abiertas, los transeúntes deben pasar de a uno para no caer a los agujeros.

“El trabajo está mal enfocado, cualquier especialista en este tema se daría cuenta”, refirió sobre las obras Enrique Chase Plate, vecino y ex embajador de nuestro país. Insistió en que el proyecto no contempló un resarcimiento por daños a los vecinos, o alguna forma de paliar el gran efecto que tienen los trabajos en su vida diaria.

Chase relató que, por ejemplo, en principio no tenían en dónde estacionar sus vehículos, luego las familias no podían salir de sus casas y no sabían cómo llevar a sus hijos al colegio. Afirmó que la comunicación no era efectiva ni a tiempo. Relató que recién después de la publicación en nuestro diario, en agosto de este año, vieron mayores avances en la zona.

Sin embargo, ahora los trabajos volvieron a ser muy lentos, pese a que la promesa fue que la obra terminaría en febrero del 2023. “No terminan su desorden en un lugar, pero siguen cavando”, criticó Chase en relación al desorden con el que avanzan las excavaciones. Agregó que deberían poner una mayor cantidad de obreros.

¿Cuánto se pagará por las obras en Molas López?

El primer tramo va desde la Vía Férrea hasta el arroyo Yvyrai, donde sucederá la descarga del agua. Fue adjudicado a la Compañía de Construcciones Civiles SA, por G. 35.932.632.615. La empresa está representada por Solano Victorino Cordero Gamez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueredo, Adriana Cordero Codas.

Según la comuna, el segundo lote fue adjudicado a la empresa Tecnología del Sur SAE, representada por Joaquín Fernández Solano López, por G. 31.176.244.418. El tramo comprende desde la calle Goicochea Menéndez hasta San Martín.

Obra de desagüe pluvial terminaría en febrero, según empresa

En la última entrevista hecha a la empresa adjudicada, Tecnología del Sur SAE, esta informó que los trabajos deben terminar en febrero del 2023. En agosto de este año, aseguraron estar en un 45% de avance. En esta oportunidad, dejamos nuestros datos para un contacto, como solicitaron, pero aún no tuvimos respuesta.

Un desagüe pluvial debe paliar los raudales de una zona. Con la estructura construida, el agua debería correar a través de los sumideros y desaguar en un arroyo. De esta manera ya no debería acumularse en las calles ni representar un peligro para quienes circulen en la zona.