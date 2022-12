IPS: madre clama por ayuda para denunciar a la previsional ante el Ministerio Público

Otro supuesto caso de negligencia médica en el Instituto de Previsión Social (IPS), saltó a la luz hace una semana, cuando Maira Martínez, mamá de Alex Recalde (3), denunció que en la previsional, presuntamente le aplicaron exceso de morfina al menor de edad.

La supuesta sobredosis, le provocó un paro cardiorespiratorio al niño según el reclamo la familia, que dice quiere denunciar a la previsional ante el Ministerio Público y pide la ayuda de un abogado.

Alex, que fue diagnosticado con Síndrome Hemofogocítico, sigue internado en el Hospital Central, donde según reclama Maira, no son bien atendidos.

“Quiero sacarle de acá (IPS) a mi hijo y necesito de apoyo. Necesito un abogado para pedir todos los papales de mi hijo. Quiero llevarle de acá; no le veo bien”, contó a ABC la afligida madre.

Según relató Maira, el último estudio realizado al pequeño, realizado el pasado miércoles 30 de noviembre, arrojó un buen resultado, pues indica que ya no se detecta presencia del virus Epstein-Barr en la muestra analizada.

El examen médico fue realizado en un laboratorio privado y costó G. 1.000.000, según relató la madre del niño. “En el IPS nos dijeron que no tienen para realizar ese estudio”, comentó.

Quieren llevar el caso de Alex ante la Fiscalía

Devastada por la situación que les toca vivir en el IPS, donde dicen no están recibiendo la atención médica que merecen como aportantes del seguro social, la madre del pequeño indicó que quiere llevar el caso ante el Ministerio Público.

“Quiero sus papeles para sacarle de acá. No me quieren dar nada. Necesito de la ayuda de un abogado. Soy pobre y no puedo pagar”, dijo desesperada la madre del niño, quien pide también la intervención de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

En un intento desesperado porque otro hospital reciba al pequeño, Maira acudió hoy hasta el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en San Lorenzo, pero no encontró lugar para el traslado del menor.

ABC intentó conversar con el doctor Elías Rolón, director médico del Hospital Central del IPS, para conocer la situación clínica del niño, pero el médico no respondió el teléfono.