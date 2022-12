Descuidistas simulan ser guardas en los colectivos

Cerca de las fiestas de fin de año y a días de percibirse el aguinaldo, los descuidistas aumentan su presencia en los ómnibus del transporte público y en zonas con mucha aglomeración de personas, como las fiestas marianas en Caacupé, según las denuncias.

María Gloria Báez Segovia denunció, por ejemplo, que fue víctima de descuidistas esta mañana, alrededor de las 06:00, cuando en ese horario pico, en la zona de Cuatro Mojones subió a un colectivo de la Línea 38 para ir a trabajar.

“A esa hora todos los colectivos están llenos. Este colectivo no me abrió la puerta, pero golpeé para que me abra y se baja un señor como si fuera un guarda y me dice: subite, señorita. subite. Se puso atrás mío, me apretó. Yo tenía una mochila que suelo poner hacia adelante, pero como había demasiada gente, no me dio oportunidad. Yo me quedé en la estribera, con la puerta cerrada, pero en la escalerita. Ese señor, muy amable, estaba detrás mío. Y en frente mío había un señor que me apretaba hacia atrás, simulaba que se quería bajar y me apretaba”, relató Báez.

“Dos o tres cuadras después, en cuestión de segundos, el señor que hacía como que quería bajarse, al parar el colectivo, se bajó junto con el guarda. Me llamó la atención que el guarda también se bajara corriendo. Los dos se bajaron juntos. Yo escuché el movimiento del cierre, di vuelta la mochila hacia adelante, y buscando, ya no encontré mi billetera. Fue cuestión de minutos, dos o tres cuadras pasaron desde que me subí al colectivo”, añadió Gloria.

Cuidado en los colectivos

“Cuando me di cuenta, me quedé shockeada y el colectivo siguió. Me quedé en shock. yo estaba como mareada, por un problema de salud, y no supe qué hacer. Es la primera vez que me pasa, porque siempre pongo mi mochila hacia adelante, pero este señor muy amable, que yo pensé que era el guarda, me alzó, me cedió su lugar, y no me permitió dar la vuelta la mochila. Fue rapidísimo”, indicó.

María Gloria Báez hizo la denuncia en la Comisaría Novena de Asunción, cerca de su lugar de trabajo, pero apela a la buena voluntad de la ciudadanía para recuperar los documentos que tenía en la billetera robada, roja, rectangular. Allí tenía las cédulas de identidad y otros documentos de ella, de su hijo y de su papá, Cristino Báez, un adulto mayor que está siendo tratado de problemas de salud y que no puede ser trasladado fácilmente para hacer trámites administrativos.

“Los documentos de mi papá son los que más quisiera recuperar, porque es una persona de edad, que es difícil trasladarle y hacer trámites”, señaló la víctima del robo. Quien ubique los documentos puede llamar al número de teléfono 0991-577500.

La mujer también aprovechó para advertir a la población sobre este modus operandi de los descuidistas. “Esta es la época, hay que cuidarse. En la línea 38 suele haber guardas. Este señor se hizo pasar como uno, pero no era. Se bajó y me dijo que entre y unas cuadras después, ya me habían robado”, indicó Gloria Báez. Reclamó así mismo que en esa línea no entregan boletos, por lo que ni siquiera puede identificar el colectivo en el cual ocurrió el hurto.