Frentista de Tres Bocas: “Vivíamos bien pero ahora somos mendigos”

La lentitud con que avanzan las obras, a cargo de la empresa Tecnoedil SA, hizo perder clientela y hasta quebrar a unos 80 negocios de la zona donde se encuentran las obras del futuro túnel y rotonda en el cruce que comprenden Avelino Martínez, Américo Picco y la ruta PY02 (ex Acceso Sur), conocida también como Tres Bocas.

“Vivíamos bien, ahora somos mendigos, le mendigamos a nuestros familiares” manifiesta con gran indignación Lea de López, una de las frentistas cuya tapicería ya no tiene clientes.

Agrega que anteriormente toda su familia podía vivir gracias a ese negocio, pero hoy, deben pedir ayuda a familiares y manifestarse ante el MOPC para reclamar lo que les corresponde, aunque no les dan esperanzas. “Le culpo directamente a Arnoldo Wiens” (ex ministro de Obras y actual precandidato colorado para las internas presidenciales por el movimiento Fuerza Republicana, que lidera Mario Abdo Benítez).

Los reclamos iniciaron en el 2020, cuando lograron el pago de por las mejoras de las veredas, “a la mayoría se les pagó, a algunos se les expropió, pero lo que reclamamos es la pérdida por un año sin poder vender nada, nuestros negocios quebraron”.

Agrega que las autoridades del MOPC les reciben pero no les resuelven el problema, sólo les prometen ver alguna alternativa con otro Ministerio, como el de Acción Social, por ejemplo.

“No tienen un interés real, especulan para pagarnos. Dicen que si nos pagan a nosotros, le va a venir gente frentista de otras obras. Cada día estamos peor en esta zona, a ellos no les importa arruinar nuestra vida”, señaló ofuscada.

Anuncian cierre del túnel

De no tener una respuesta concreta a su reclamo, los frentistas de la zona de Tres Bocas ya tienen planeado cerrar por lo menos por un día, el ingreso al túnel.

La manifestación de los frentistas está prevista para el próximo lunes 12 de diciembre desde tempranas horas.

“Hoy nos dijeron que hablemos con los senadores para que cambien la ley, pero la comisión de obras nos dijo ya que la ley no es retroactiva. Como la obra avanza, lo que quieren es no pagarnos, para que otros frentistas no se animen a reclamar, que no se sumen a nosotros”, manifestó Lea de López.

Anunciaron que culminará este diciembre

En diciembre del año 2019 fue adjudicada la obra del túnel de Tres Bocas por G. 121.165 millones, pero la inversión total en la obra asciende a G. 144 mil millones.

En octubre pasado el viceministro del MOPC, Rubén Andino, anunciaba que trabajarían 24 horas en la zona para concluir los trabajos lo antes posible.

Indicaba como fecha estimativa la quincena de este diciembre para la habilitación del túnel.