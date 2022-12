ONU, también “preocupada” por intención de derogar acuerdo con la UE para apoyo escolar

A través de sus redes, la ONU emitió un comunicado en el cual sienta postura con respecto a la intención de derogar la Ley 6.659/20, sobre el acuerdo entre Paraguay y la Unión Europea para destinar fondos para educación.

El Sistema de Naciones Unidas indicó que observa con “profunda preocupación” esas intenciones, “teniendo en cuenta las repercusiones que podría tener esta medida sobre el derecho a la educación”. La organización agregó que es de gran relevancia asegurar inversión para la educación en Paraguay si se pretende tener una población formada que le permita integrarse de manera competitiva a un contexto internacional en el futuro.

Lea más: Unión Europea “no decide el contenido de la malla curricular” en Paraguay

“Los desafíos en la educación paraguaya no son menores”, enfatizaron al mencionar los resultados de la última evaluación PISA, del 2018, que indicaba que el 92% de los alumnos matriculados no alcanzan los conocimientos mínimos de aprendizajes requeridos en matemáticas, mientras que el 68% de los estudiantes no pasó las pruebas de lectura.

“Pese a los significativos avances generales en cobertura, de acuerdo con el MEC, en el 2021, apenas el 13% de las niñas y los niños en edad escolar de prejardín asistían a la escuela, así como apenas 2 de cada 3 estudiantes cursaban la educación media”, declararon.

Lea más: Masi revela doble moral de críticos a donación de UE y plantea congelar derogación por su uso electoralista

Educación requiere una “enorme magnitud de inversión”, dice la ONU

En ese sentido, la ONU expresó que es “enorme la magnitud de inversión” que se requiere para cubrir las brechas existentes en educación y eso hace que sea imprescindible la cooperación internacional como complemento de la inversión pública nacional.

El Sistema de Naciones Unidas consideró que la cooperación internacional se sustenta en valores compartidos y el respeto a la soberanía. “Estamos seguros por el bien superior de niños, niñas y adolescentes y el derecho a la educación, principalmente de quienes son más vulnerables y que asisten a las escuelas públicas del país, son la prioridad compartida. Por ello, garantizar la inversión en educación, en la forma de que el país soberanamente decida, debe ser la propiedad sobre cualquier otro tipo”, sentenció.