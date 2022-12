Policía recomienda no guardar celulares y billeteras en bolsillos traseros

El comisario Ever Molinas, jefe de Prevención y Seguridad de Cordillera, brindó algunas recomendaciones para los que estén llegando a Caacupé en el transcurso de estas horas. Encargó no llevar celulares y billeteras en los bolsillos traseros de los pantalones, no olvidarse del documento de identidad, y, si se traslada en su vehículo, llevar documentación del rodado.