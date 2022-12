IPS: pacientes oncológicos apuran provisión de fármacos en falta

El déficit de medicamentos contra el cáncer es una denuncia regular realizada por los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Por la carencia crónica de diversas medicinas, los aportantes del seguro social se ven obligados a desembolsar mensualmente elevados montos para poder tratar la enfermedad.

Entre los fármacos que están en falta, según el reclamo de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, se encuentra por ejemplo el Tamoxifeno, un medicamento que se emplea como terapia complementaria contra el cáncer de mama.

Según la indicación médica, el fármaco se utiliza durante un periodo de por lo menos cinco años tras finalizar la cirugía y quimioterapia, siendo de ese modo una medicina con alta demanda. En una farmacia de plaza, tiene un costo que ronda los G. 160 mil por caja de 30 comprimidos.

“El Tamoxifeno tiene altísima demanda, lo usan miles de pacientes. No es caro, pero no hay en el IPS”, lamentó Gloria Villasanti, presidenta de la asociación.

Otro de los medicamentos que está en falta es el Sandostatin, utilizado contra diversos tipos de cánceres. Generalmente, los pacientes que requieren de esta medicina inyectable recurren a las farmacias de Clorinda, Argentina, donde el costo del mismo es de G. 9 millones por frasco.

“Algunos medicamentos hay en el IPS, pero otros no. El Sandostatin, por ejemplo no hay, es un medicamento muy caro que no todos pueden comprar”, comentó Villasanti.

Los pacientes oncológicos del IPS esperan que la previsional apure la provisión de estos fármacos y que regularice también el abastecimiento de medicamentos como calcio, palbociclid 125, ácido zoledrónico, cetuximab y otros.