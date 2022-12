Luego de 8 años y de un importante sobrecosto, el CM inauguró su local

En el acto inaugural del lunes 5 de diciembre, el presidente del Consejo de la Magistratura Abog. Oscar Paciello Samaniego reveló que el costo de la obra tuvo una inversión de 26.493 millones de guaraníes, aproximadamente. También indicó que el edificio -ubicado en la esquina de Tacuary y 4° Proyectada- consta de cuatro niveles y un subsuelo, se encuentran instaladas las oficinas técnicas, generadores y equipo de soporte; un primer piso, con cinco aulas e igualmente en el cuarto piso otras tres aulas para la Escuela Judicial.

Con el traslado de las oficinas administrativas, de despachos y demás oficinas, el Consejo de la Magistratura se está ahorrando unos G. 80 millones mensuales en concepto de alquileres de cuatro locales en los que funcionaba el Consejo de la Magistratura, dijo Paciello.

En la nueva sede quedaron unificadas el área Administrativa, la Secretaría General, la Escuela Judicial, la sala de sesiones y los despachos de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Desde el Consejo de la Magistratura informaron que en los 28 años de vida institucional, ha venido funcionando en cuatro sedes distintas, un inmueble perteneciente al Ministerio de Hacienda en usufructo desde el año 1994, situado en Mcal. López 410 y Pa’í Pérez, con las áreas de Secretaría General para la atención a postulantes y público en general.

También se tenía el alquiler de la sede Administrativa ubicada en Eligio Ayala y Pa’í Pérez; la sede de la Presidencia, que funciona en Mcal. Estigarribia y Gral. Aquino y el alquiler de la sede de la Escuela Judicial, sito en Capitán Víctor Manuel Brizuela 574 e/ Rca. Dominicana y Pitiantuta, que originaban importantes sumas de dinero en conceptos de alquileres.

Antecedentes del proyecto del CM y construcción

En la nueva sede del Consejo de la Magistratura donde funciona igualmente la Escuela Judicial, fue donada por el Estado, y en una primera inversión inyectada ya había superado los G. 9.000 millones, para realizar ampliaciones y remodelaciones.

En diciembre de 2014, la firma Aponte Latorre SA fue adjudicada con esta obra, estimada en G. 17.490.000.000, con un contrato de 12 meses.

Según los antecedentes, el nuevo local del Consejo de la Magistratura, perteneció al general (SR) Aníbal Regis Romero, quien lo había construido para que funcionase allí un supermercado. Es decir que la planificación original no tenía como finalidad la de prestar servicio para oficinas.

Luego el local pasó a manos de la Sindicatura de Quiebras del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), y por gestión del entonces síndico Camilo Benítez Aldana, fue donado al Ministerio de Hacienda, y esta Secretaría de Estado a su vez, lo entregó al Consejo de la Magistratura.

El 27 de marzo del año 2015, se iniciaron los trabajos con la palada inicial y en dicho año el edificio tuvo significativos avances estructurales. Posteriormente, en un extenso lapso de tiempo estuvo paralizada la obra por falta de disponibilidad de recursos presupuestarios.

La palada inicial de las obras fue emprendida el 26 de mayo de 2014. Posteriormente, el 13 de octubre de 2014, se logró obtener este local propio, a través del Decreto N° 2380 del año 2014, por la que se autorizó la transferencia del edificio Tacuary, ubicado en Tacuary N° 1597 y Blas Garay, Asunción.

Consejeros analizarán reglamento de concurso para CSJ

El Consejo de la Magistratura (CM) en su sesión plenaria de este lunes 12 de diciembre, estudiará el reglamento de conformación de terna que utilizará para el concurso para relevar en el cargo al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, quien deberá abandonar la magistratura el 10 de marzo de 2023 cuando cumpla 75 años de edad.

El presidente del Consejo de la Magistratura Abog. Oscar Paciello Samaniego, ya había adelantado en una declaración pública que una de las modificaciones más importantes que pretendía introducir en el reglamento era la de eliminar el examen de conocimientos generales y específicos a los postulantes.

Paciello justificó que no es necesario el examen porque los postulantes son doctores en derecho y que por esta situación, obviamente saben del derecho.

Sin embargo, no es menos cierto que muchos abogados no se presentan a los concursos porque no quieren ser examinados en un examen de conocimientos por temor a no tener un buen rendimiento ya que los resultados se hacen público.

Este hecho hace que muchos abogados no inscriban sus postulaciones para los altos cargos.

El senador y miembro del Consejo, Pedro Santa Cruz, hace unas semanas presentó un proyecto de reglamento que será analizado por los demás consejeros en la sesión de este lunes.

Una vez aprobado el reglamento se debe realizar la convocatoria a inscripción de los interesados en participar del concurso. El llamado que se hace a través de un edicto, por el plazo de 30 días.

Posterior al cierre de inscripciones se realizan las evaluaciones de los documentos de los participantes para que se los admita o no al proceso de conformación de terna para el alto cargo.

Antonio Fretes es actual presidente de la Corte Suprema, pero solicitó permiso al cargo luego de verse envuelto en una serie de acusaciones de supuesta corrupción que son de público conocimiento.

Fretes es asimismo integrante de la Sala Constitucional de la Corte y Superintendente de las Circunscripciones de Paraguarí y Misiones.