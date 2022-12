Conocida luthier luqueña, candidata a vicepresidenta, ya ejerció su derecho al voto

Burt acompañó esta mañana a Borja hasta Luque, donde la mujer ejerció su derecho al voto de la internas partidarias en la escuela San Martín de Porres.

Entre las promesas electorales, Luz Borja destacó que es un orgullo representar a todas las mujeres paraguayas, para quienes promete mejorar la calidad de vida.

También agregó estar segura de que junto a Martín Burt lograrán “el cambio que la gente anhela”. Añadió que recorrieron varios puntos del país y que el pedido fundamental de los electores se enfocó hacia la oportunidad de trabajo, de mejoras en el servicio de salud y educación.

Lea más: Martín Burt y Luz Borja presentarán propuestas de gobierno esta tarde

“La gente nos decía que quiere trabajar, quiere que sus hijos coman bien, que vayan a las escuelas y también nos dice que ya no quiere que nuestros jóvenes se formen y luego salgan fuera del país para ejercer la profesión y ellos quieren estudiar; sin embargo, no tienen oportunidad, no tienen espacio”, dijo la luthier.

Varios proyectos

Por su parte, Martín Burt señaló que junto a Borja tienen varios proyectos para las familias, los jóvenes y que las mujeres tendrán grandes oportunidades durante su gobierno. Promete constante capacitación para todos los jóvenes para que tengan las primeras oportunidades laborales a través de oficios de mandos medios.

Ambos precandidatos instan a todos los electores a ejercer el derecho al voto y aseguraron que esta es la única forma de forjar grandes cambios en el país. Finalmente, Borja dijo estar orgullosa de representar “a la República de Luque”.