Operativo fin de año de la Caminera: esto tenés que tener en cuenta para no ser multado al viajar

Desde el lunes 19 de diciembre la Patrulla Caminera comenzó con su operativo “fin de año” que se extiende hasta el domingo 1 de enero del 2023 con el fin de “garantizar la seguridad” a todos los usuarios de las rutas, mediante una intensificación de los controles.

Al respecto, el encargado de las Relaciones Públicas de la Caminera, Adolfo Ortega, precisó que la Patrulla está realizando controles aleatorios y también fijos -en sus puestos-, buscando identificar a infractores de la ley.

Estos controles serán intensificados en días y zonas donde se registre mucho flujo de vehículos, incluso con el trabajo de inspectores motorizados para llegar a hacer persecuciones en caso de ser necesario, aseguró.

“Estarán los agentes controlando a los conductores y cualquier tipo de infracción que pueda darse. Si se consta que un conductor está circulando en zigzag, tiene un exceso de velocidad o realiza un adelantamiento indebido, iniciará una persecución para realizar el control”, indicó.

¿Qué tener en cuenta para evitar ser multado por la Caminera?

En referencia a las obligaciones que tienen los conductores que estarán utilizando las rutas nacionales, el inspector Ortega reiteró una principal a tener en cuenta: no conducir bajo los efectos del alcohol.

Sobre este punto, el agente precisó que habrá una “tolerancia cero” al alcohol en las personas que están al volante, atendiendo que si se detectan más de 0,40ml, la multa será de 20 jornales -casi dos millones de guaraníes- y se comunica el hecho punible al Ministerio Público, teniendo que enfrentar un respectivo proceso.

En caso de dar positivo al alcotest, automáticamente se deberá designar a un conductor sustituto, quien también será sometido a la prueba y en caso de no contar con alguien que pueda guiar el vehículo, este quedará demorado.

Por otra parte, el funcionario resaltó que todas las personas que van dentro del vehículo deben contar con cinturón de seguridad y en caso de ser un menor de cinco años, debe ir en una “sillita especial”; no así en el regazo de quienes estén al frente.

¿Qué exige la Caminera a los conductores?

Finalmente, el inspector reiteró las obligaciones que deben cumplir los conductores para evitar ser multados.

La persona que está al mando de un vehículo debe contar con su licencia de conducir aún vigente, sin relevancia a que esta esté “perforada” o no. Además, deberá entregar la habilitación vehicular, que debe estar al día. En caso del vencimiento de estos documentos o carecer completamente de ellos, se efectuarán multas e incluso se podría llegar a demorar el automóvil o motocicleta.

Entre los elementos que deben estar dentro del auto, es obligatorio contar con un extinguidor y un “juego de balizas”. En referencia a la sábana mortuoria, el agente precisó que esto no es controlado por la Caminera, por lo que uno no sería multado por no tenerla.

“El conductor no debe temer para entregar sus documentos, todo esto será devuelto tras el control. Cédula de identidad no exigimos salvo la carencia de la licencia de conducir para así identificar a la persona. Nosotros no podemos retener documentos, eso está prohibido”, finalizó en su comunicación con ABC Color.

