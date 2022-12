“No se pueden tocar los fondos de los jubilados del IPS, esa es una mentira”, afirma su titular

El presidente del IPS, Vicente Bataglia, y el gerente de Administración y Finanzas, José Luis Urizar, hablaron esta mañana en ABC Cardinal sobre varios temas relacionados a la Previsional.

Como primer punto, se tocó el uso de los fondos de los jubilados, atendiendo la preocupación de economistas en relación a que el IPS podría colocar estos recursos como garantía para la obtención de nuevos créditos que serán utilizados para el pago de proveedores.

Al respecto el titular del IPS afirmó de forma tajante que el fondo de jubilados no se puede desviar de sus fines. Es decir, los recursos obtenidos mediante los aportes de trabajadores en concepto de jubilación solamente pueden ser utilizados para el pago de este beneficio laboral.

“El fondo de jubilaciones del IPS, según la Constitución, no puede ser desviado de sus fines. No se puede usar el dinero de la jubilación para otra cosa que no sea pagar a los jubilados”, sostuvo.

“Segundo, nuestra carta orgánica o nuestra ley, estipula que ningún fondo puede transferir dinero a otro. No puedo sacar del fondo de jubilación para transferir al de salud o de administración y viceversa”, prosiguió.

“La Ley 5655/2016 dice de la inembargabilidad de los bienes del IPS en todos los fueros. No se pueden tocar los fondos de los jubilados del IPS, esa es una mentira”, agregó.

Se gasta más de lo que se recauda

Con relación a la falta de pago a proveedores, el gerente de Administración y Finanzas manifestó que el IPS está gastando más de lo que recauda, lo cual -a su vez- deriva en un deficiente servicio de salud.

Agregó que esta situación se da porque “vemos que el IPS, de acuerdo a las leyes vigentes, ofrece más prestaciones de lo que los ingresos pueden hacer frente. Hay prestaciones que no tienen financiamiento”. Esto se viene acarreando desde hace más de 12 años, conforme manifestó.

Según estimó, existe un déficit -entre ingresos y egresos- por más de G. 900.000 millones.

En ese sentido, el presdidente Bataglia exigió al Estado que abone al IPS en concepto de la deuda histórica, cuyo valor alcanza los US$ 456 millones.

Con dicho monto, se podría honrar casi dos veces toda la deuda que tiene la Previsional con los proveedores, según manifestó. El último reclamo, agregó, fue remitido en septiembre pasado.

No hay medicamentos oncológicos

Al ser consultado sobre la faltante de medicamentos oncológicos, el titular del IPS mencionó que una de las razones que es que los proveedores no entregan los medicamentos pese a contratos vigentes.

El 90% del vademecum está suscrito con las firmas, pero no hay provisión ejecutado, conforme mencionó.

Igualmente, el titular del IPS reconoció que en muchos de los casos esta situación se da porque los proveedores no tienen recursos para la compra de sus insumos porque la Previsional no honra sus deudas con estas firmas.

También mencionó la falta de oferentes para licitaciones de compras de medicamentos para el cáncer como otro de los motivos de la escasez de estos fármacos.

Se le cuestionó, a su ves, que el IPS alega falta de fondos para la compra de medicamentos o para el pago a los proveedores, mientras lleva adelante millonarias construcciones edilicias. Respondió que la Previsional, antes de priorizar la compra de fármacos, está impulsando una descentralización del servicio sanitario atendiendo la demanda que existe en el interior del país.

Además, destacó que los fondos desembolsados para la construcción solo pueden ser utilizados para este rubro porque fueron obtenidos mediante un fideicomiso.

Falta de credibilidad de la ciudadanía

En otro momento, Bataglia indicó que la falta de credibilidad hacia el IPS por parte de la ciudadanía se da por las “mentiras” que se mediatizan.

Añadió que hay cuestionamientos que hace la prensa hacia la Previsional que no cuentan con la versión de las autoridades, por lo que se establecen en la sociedad como verdades.

No obstante, reconoció que en muchas ocasiones los medios de comunicación no logran acceder a la versión sobre el IPS sobre algunos temas por la reticencia de brindar declaraciones por parte de las autoridades. Incluso, en ese sentido, se vio como ejemplo y justidicó señalando que no quiere hablar con la prensa porque se tergiversan sus expresiones.

Actualmente, el IPS cuenta con 1.500.000 asegurados, de los cuales unos 700.000 son aportantes, según precisó Urizar.