IPS: deuda a proveedores debe ser auditada, dice Asociación Médica

Luego de que la Cámara de Senadores sancionara el jueves último el polémico proyecto de ley que habilita al Instituto de Previsión Social (IPS) a “bicicletear” la deuda con los proveedores de insumos, medicamentos, reactivos y equipos médicos, varios sectores mostraron su total desaprobación.

El doctor Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación Médica del IPS, realizó fuertes críticas en contra al citado proyecto planteado por el diputado Arnaldo Samaniego (ANR). El médico sostuvo, por ejemplo, que el proyecto de ley debió pasar primero por una audiencia pública y además, que la deuda de US$ 258 millones a los proveedores debe ser auditada.

Además, Rivarola criticó la injerencia política en el proyecto, encabezada por la senadora Lilian Samaniego.

“Detrás de esto están los Samaniego (Lilian y Arnaldo) como siempre. A la ciudadanía en general así como a la Asociación Médica y otros gremios, le da un poco de escozor que siempre sean ellos los que están metidos en los procesos administrativos del IPS“, cuestionó el médico.

Lea más: Cartistas y tres opositores habilitan manoteo a fondos jubilatorios del IPS

Rivarola calificó de “descabellado” el proceso que se está llevando adelante para la aprobación del proyecto de ley, refiriendo además que crea sospechas que la familia Samaniego sea parte del mismo.

“Da la impresión de que son las personas que deciden allí (en el IPS), y que no es el presidente (Vicente Bataglia), que no es el Consejo de Administración”, criticó.

Ley para “bicicleteo” genera precedentes

El doctor aseguró a ABC que desde todo punto de vista, es peligroso sancionar una ley para que la previsional proceda al pago de una deuda utilizando sus fondos jubilatorios.

“Es una compuerta que se abre y genera precedentes. Muchísimos otros procesos irregulares y amañados se pueden llevar adelante a partir de ahora”, sostuvo.

Lea también: Mario Abdo promulgará ley de endeudamiento de IPS

El presidente de la Asociación Médica cuestionó además, que una institución como el IPS, que recibe millones de guaraníes mensualmente, tiene que tener asegurados los recursos administrativos, financieros y legales para cumplir con sus proveedores.

Deuda a proveedores debe ser auditada

El doctor Rivarola fue determinante al sostener que la deuda de US$ 258 millones debe pasar por una auditoría antes de ser abonada. Según dijo, hay irregularidades que deben ser aclaradas, tanto por el IPS como por parte de los proveedores.

“Esta deuda debe ser bien auditada. Se tiene que demostrar si verdaderamente existe, porque en pandemia se hacían muchísimos cobros exagerados. Prácticamente subieron los precios un 500% en muchos medicamentos. Inflaron los precios de manera escandalosa sin que hayan organismos estatales que regulen esos precios”, aseveró.

Asociación de Asegurados plantean alternativas

Desde la Asociación de Asegurados del IPS, también mostraron la desaprobación al proyecto de ley, asegurando que existen otras alternativas viables para hacer frente a la crisis actual del ente.

Lea también: Desabastecimiento de medicamentos del IPS va de mal en peor, denuncian asegurados

Citan por ejemplo la depuración de la deuda a proveedores, a la que califican de “dudosa”. Según la denuncia de la asociación, si se procede a la depuración el monto no superaría los US$ 90 millones.

Otra opción sería que el Estado abone su histórica deuda con el IPS, que ronda cerca de los US$ 500 millones o abone la deuda más reciente que supera los US$ 59 millones, que tiene con el ente correspondiente a los servicios prestados en pandemia a los no asegurados.