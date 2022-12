Plaza de Asunción lleva el nombre “Ñata Legal”, la expareja de Stroessner

Una plaza con el nombre de Ñata Legal, quien fue pareja extramatrimonial del dictador Alfredo Stroessner (ANR), se sitúa en el barrio Ykuá Satí, detrás del World Trade Center. El lote figura con el número de cuenta catastral 14-0642-23, según registro de la Municipalidad de Asunción.

Rafael Cassanello, ex funcionario municipal, relató los antecedentes. “Esa plaza en realidad surge del último loteamiento que se hizo ahí en el 2002. Por ley se debía dejar para plaza ese lote. Ya pasaron 20 años y no se cambia el nombre. No sé si fue referencial, pero le pusieron el nombre de Ñata Legal, en contra de la Ley y hay ordenanzas también que establecen que no se puede hacer tributos a la dictadura o a su entorno”, aseguró.

Cassanello explicó que la municipalidad nunca cambió el nombre de la plaza. Resaltó que hace dos años se presentó una minuta que solicitaba a la Intendencia el cambio de denominación, pero no ocurrió nada.

Ya pidieron cambio de nombre de la plaza hace dos años

El exconcejal Federico Franco Troche explicó que efectivamente se presentó una nota a la Intendencia hace dos años, para estudiar el cambio de nombre de esta plaza. Se desconocía el año en que había sido bautizada como “Ñata Legal”.

Troche dijo que en caso de que la plaza haya sido nombrada antes que se emita la ley, su nombre no sería irregular, ya que la ley no es retroactiva. Sin embargo, relató que la idea era de igual manera plantear el cambio del nombre, porque “no corresponde” que se denomine de esta manera.

No hay documentos sobre la plaza

La sorpresa fue que en la Dirección de Catastro no encontraron documentos sobre esta plaza. “Si la plaza no se llama Ñata Legal, entonces no podíamos plantear el cambio de nombre”, indicó el ex legislador.

No obstante, en el mapa oficial de Catastro publicado en la página web de la municipalidad, el espacio público se denomina Ñata Legal. Informa que la plaza tiene 345 m2. Justamente, en la casilla en donde dice “ordenanza” y debe completarse con el número de ordenanza que la creó, dice “null”, en inglés “nulo”. En las otras plazas asuncenas sí se puede ver que esta casilla se completa.

Ley y ordenanza están en contra

La Ley 27 de 1.990 prohíbe en su artículo 1 denominar los bienes del Estado con el nombre de personas vivientes, además de ciudades, barrios, avenidas, calles, plazas, parques.

Asimismo, en su artículo 2 indica que se deja “sin efecto las denominadas que con el nombre del ex-presidente de la República General de Ejército (SR) Alfredo Stroessner o con el sus ascendientes, descendientes o colaterales, vivientes o extintos, fueron dadas a ciudades, barrios, avenidas, calles, parques, monumentos y otros bienes del dominio del Estado”. Ñata Legal es la madre de dos hijas de Stroessner.

También la ordenanza 120/04 de Asunción dicta que no se puede dar a espacios públicos nombres de personas vivientes o de personas fallecidas antes de cumplirse el primer año del deceso de las mismas.

La denominación de una plaza asuncena con el citado nombre se vuelve irregular y hasta ofensiva hacia las víctimas de la dictadura.