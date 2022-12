La navidad es tiempo de renovación interior, fraternidad y de mucha esperanza

El vicario de la diócesis de Misiones y Ñeembucú, sacerdote Bernardo Ríos, explicó que Navidad significa celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

“Después de la pandemia se está realizando varias actividades con las familias, toda esa apertura de la gente se notó principalmente en ese compartir familiar. La Navidad es un momento muy oportuno para ese reencuentro”, comentó el sacerdote.

El padre Bernardo Ríos detalló en ese sentido que la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) ha establecido impulsar la misión, la identidad y la vocación cristiana del laico dentro de la Iglesia.

“Es importante ese encuentro de la Navidad en familia. Ayuda a crecer en la fraternidad en la valoración y respeto; esa cercanía del uno al otro, por que hoy en día estamos en un mundo muy egoístas, muy individualista, de soberbia y mucha violencia. Vivimos en una sociedad que agrede al ser humano”, refirió.

El sacerdote diocesano agregó que es importante este momento para reflexionar y encontrar esa reconciliación con uno mismo. ”Aquí es importante la figura del Niño Dios cuyo nacimiento celebramos, que viene con ternura con espíritu de humildad, con espíritu de acercar al hombre para buscar esa reconciliación consigo mismo y reconocer al creador que es Dios todopoderoso, que viene a liberarnos de muchas situaciones, principalmente del pecado. Este es un momento muy oportuno de la Navidad”, acotó.

Resaltó que la Navidad es un tiempo de renovación interior y fraternidad. “Invita a la renovación interior y fraternidad, con espíritu de superar las situaciones adversas. Es tiempo de mucha esperanza.

Comentó que esta festividad debe ser diferente, emotivo y mucho más humano. “Esto se notó en la preparación del pesebre en las casas. Fue un ambiente festivo folxlórico porque en el campo tenemos mucha cosas con el cual se adornó el pesebre y todo eso ayuda para que exista esa armonía y un gesto muy tierno cercano a ese Dios que viene a nuestro encuentro. El gesto de las familias paraguayas al adornar su casa con el pesebre es muy significativo”, resaltó.

Pidió a la población a no contaminarse con las fiestas paganas y con el consumismo. “La fiesta pagana, la mundanidad - como dice el Papa Francisco - nos envuelve y yo creo que la pandemia nos ayudó a pensar donde estamos, quien soy y hacia dónde nos dirigimos y eso nos ayuda a volver a Dios y nuestros principios y valores y principalmente a la doctrina cristiana. Es oportuno que en esta Navidad uno se acuerde del amigo, recordar por las experiencias anteriores positivas. Eso es alegría y que las personas no se contaminen con las fiestas paganas y no se dejen llevar por el consumismo”. refirió.

El sacerdote Bernardo Ríos manifestó: “Es importante la fe y la oración porque es algo necesario para relacionarnos con el ser trascendente que es Dios y principalmente a agradecer a nuestro creador y a ponernos en contacto con él. Esa oración personal, familiar que motivamos como Iglesia que se de en esta Navidad, en cada hogar para que realmente ese sea sincero y de reconciliación para caminar juntos”. puntualizó.

Santísimo Redentor

El sacerdote de la parroquia Santísimo Redentor, Juan Nuñez, indicó que es importante para los cristianos recordar que Cristo vino a nosotros, tomó nuestra condición humana, Jesús se hizo pequeño y humilde y esta Navidad es para recordar en familia y delinear nuevos horizontes” mencionó el sacerdote.