Mades sancionará a municipalidades que no realicen controles de calidad del aire

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) “va a empezar a intervenir a los municipios” que no presenten informe sobre el control de la calidad de aire, desde enero del 2023, comentó la directora Sofía Vera. Esto se debe a que, según la Ley 5211/14, cada comuna tiene la “obligación de establecer por ordenanzas municipales el cumplimiento de los parámetros de protección del Aire y de la Atmósfera”.

Vera explicó que ya se notificó a las municipalidades sobre lo que tienen que implementar teniendo en cuenta la norma. “Estamos haciendo un llamado para que los municipios ayuden a hacer cumplir la ley”. enfatizó.

La funcionaria del Mades comentó que después de la intervención, habría un sumario administrativo con sanciones conforme a la gravedad del hecho.

¿Cuáles son las obligaciones de las municipalidades?

El artículo 10 de la Ley 5211 habla “de la competencia municipal” y establece las siguientes obligaciones:

a) Fiscalizar en forma directa o a través de terceros la emisión de gases emitidos por vehículos de todo tipo de transporte público y privado;

b) Establecer la cuantía de las tasas imponibles por la prestación del servicio;

c) Establecer formas asociativas entre Municipalidades o entre estas y entidades privadas o públicas, con las cuales estén relacionadas por criterios técnicos, económicos o de solidaridad regional para la prestación del servicio;

d) Promover y ejecutar programas educativos y de concienciación de la comunidad en el control y la reducción de la Contaminación del Aire y de la Atmósfera;

e) Adoptar las medidas de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ley.

En febrero iniciará control de vehículos usados importados

La directora de Calidad del Aire comentó que desde el 1 de febrero de 2023 iniciarán los controles en autos usados importados, antes del despacho aduanero, en el marco de la misma ley. Según Vera, no se podrá despachar ningún vehículo hasta que se verifique que no emite humo negro; por ende, no ingresará al país.

“Si el vehículo no está en condiciones será devuelto a costas del importador, que tendrá una segunda y tercera oportunidad para subsanar el problema”, explicó la directora del Mades.

Vera afirmó que el control de emisiones será realizado por una empresa especializada en base a las exigencias internacionales. “Ya pasó el llamado y está adjudicada la empresa de verificación técnica vehicular”, indicó.