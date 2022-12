Supuesta impericia de médicos del hospital de Yuty motivó traslado de beba que murió en vuelco de una ambulancia

El accidente ocurrió ayer, aproximadamente a las 15:20, en la cercanía del Cruce Cara Cara-í de la ruta PY08 del distrito de Moisés Bertoni, departamento de Caazapá. La ambulancia de la marca Toyota, tipo Land Cruiser, conducido por Mamerto Martínez tumbó sin que se determine exactamente la circunstancia del siniestro. Los uniformados que intervinieron no encontraron animales sueltos ni baches en la zona. Lo cierto es que en el momento del accidente se registraba una lluvia importante.

El director del Hospital Regional de Caazapá, Dr. Diego Espínola, al ser consultado sobre el tema, dijo que no está bien interiorizado del motivo del traslado de la paciente, pero que los primeros datos que recibió dan cuenta de que en Yuty no pudieron canalizar la vía para el tratamiento de la criatura que estaba con desnutrición y otras afecciones. Espínola dijo que la paciente venía a Neonatología, donde están asignados especialistas en recién nacidos, por lo que no puede afirmar que hubo impericia o negligencia.

Por otra parte, la directora de la Sexta Región Sanitaria, Dra. Anne Bellenzier, derivó la consulta con el director del Hospital de Yuty, Dr. Richard Acosta.

El director del hospital de Yuty, Dr. Acosta, rechazó la versión de que no los médicos del local asistencial no pudieron colocarle la vía intravenosa a la beba de cuatro meses para la aplicación de suero y otros medicamentos. Dijo que la paciente tenía desnutrición severa, deshidratación, septicemia, por lo que era necesario llevarla a Caazapá porque requería de terapia.

El médico dijo que en el hospital de Yuty tienen solamente una pediatra que hace consulta los jueves. Los otros días los niños son atendidos por médicos generales que se ven obligados a derivar a otros centros asistenciales los casos graves.

Con relación al conductor de la ambulancia, el Dr. Acosta dijo que Mamerto Martínez es un funcionario con experiencia, una persona responsable.

Con relación al vehículo de emergencia, dijo que el viernes pasado fue retirado del taller tras reparaciones, que inclusive se le instaló el compresor de aire acondicionado y que la parte mecánica fue chequeada justamente ayer, antes del viaje. El primer viaje después de su chequeo general fue el de ayer, subrayó el médico.

Finalmente, el profesional médico dijo que todos los datos ya fueron enviados a la fiscalía y que la directora regional, Dra. Anne Bellenzier, también pidió informe sobre la supuesta impericia de los profesionales médicos de Yuty.