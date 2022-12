Único comerciante de 3 bocas denuncia que Ministerio soluciona problemas que le acarrearon las obras

La construcción del túnel en la zona 3 bocas, sobre la avenida acceso sur, trajo consigo millonarios perjuicios para varios comerciantes que tenían locales en la zona. Justo López, frentista, que también es dueño de una pizzería, contó como quedó sin entrada frente a su local y que pese a que su vereda quedó mucho más alta en relación al nivel de la calle, sobrevive en la zona.

“La verdad que hasta ahora no justifica nada todavía porque no hay un trabajo en conjunto. Cada vez que nos fuimos a hablar con el ministro va a haber solución, pero hasta ahora no hay movimiento todavía”, denunció en conversación con ABC.

Contó que las obras le perjudicaron, siendo incluso el único que sigue en la zona aguantando con una pizzería y otro local de su propiedad. El resto de los comercios desaparecieron a causa de las obras, aseguró.

“Un año seis meses ya hace. Este diciembre iba a terminar e inaugurar, pero escuche otra vez que está pasando para marzo, abril. A parte de eso, lo que más nos preocupa es como quedamos a nivel de la ruta. Yo estaba a 60 centímetros de altura del asfalto viejo. Ahora me quede 30 centímetros hacia abajo. No hacen la vereda y me dejaron sin entrada, sin estacionamiento”, acotó.

Relató que en conversación con los encargados de la obra le dicen que van a reparar la vereda, sin embargo, hasta el momento no lo hicieron. Agregó que el problema que ocasionaron las obras quedó en manos de los frentistas, quienes deben ver la forma de solucionar, con los gastos que acarrean.