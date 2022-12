Arquero paraguayo recuerda cómo fue el penal que le atajó a Pelé

“Atajarle un penal a Pelé es una cosa difícil. Yo tuve la suerte de hacerlo e incluso ganamos ese partido en Pacaembú”, cuenta Raimundo Aguilera, el “Arquero de América”, recordando cómo fue ver jugar al rey del fútbol en la cancha y también como un contrincante.

Incluso, ese penal que llegó a atajar el paraguayo al brasileño le llegó a romper el dedo: “Fue un remate fuerte, con la pelota mojada y pesada porque llovía mucho, granizo y tormenta, con 90.000 personas. Desvié el penal con la punta del dedo y esa noche no pude dormir del dolor, pero eliminamos al Santos de Pelé y pasamos a la final”, contó.

Ante la noticia que deja en luto a todo el fútbol mundial, el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento a los 82 años, Aguilera lamentó mucho la información, diciendo: “falleció mi gran amigo. Él jugaba en todas partes y era distinto dentro de la cancha, fue un gran jugador y desde cualquier parte te pateaba; la humildad le llevó al triunfo”, destacó a la vez.

“Me sorprendió la humildad de él. Fue él quien habló con el presidente de Portuguesa para comprar mi pase y se compró. Fue una persona incomparable, él se iba junto a mí, me llevaba a su casa, comíamos juntos, me llevó a la playa. Yo me quería ir junto a él, tenía todo para ir a visitarle y hace minutos me avisaron que falleció”, manifestó en comunicación con ABC Cardinal.

Lea más: Murió Pelé, el tricampeón del mundo con Brasil