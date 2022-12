Juez ratifica prisión preventiva de Carlos Granada por peligro de fuga y obstrucción

El juez de Garantías Julián López ratificó hoy la prisión preventiva del periodista Carlos Granada en la Penitenciaría de Emboscada, en el proceso que afronta por la supuesta comisión de los hechos punibles de acoso sexual, coacción y coacción sexual, en calidad de autor.

El abogado Álvaro Arias, representante legal del comunicador, solicitó para su cliente el arresto domiciliario y ofreció una fianza correspondiente a dos inmuebles, el primero está valuado en G. 500 millones y la otra propiedad en G. 910 millones, a fin de asegurar el sometimiento de Granada al proceso.

Sin embargo, la fiscalía contestó que en la presente causa aún quedan diligencias que realizar, nuevos testigos que surgieron del sumario, que serán convocados en el transcurso de estos días y los mismos prestaban servicios en el canal y de alguna u otra manera tenían una relación con Granada. En consecuencia, consideró que dicha circunstancias podría afectar que el periodista esté en libertad.

Peligro de obstrucción y de fuga de Granada persisten, según juez

Luego de escuchar el pedido de la defensa y la postura de la fiscalía, el juez Julián López concluyó que no se encuentran reunidos los requisitos para aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pues no ha variado la situación procesal del encausado desde el dictamiento de la prisión preventiva, motivo por el cual los fundamentos expuestos por la defensa ni los documentos arrimados no constituyen garantías suficientes para que el citado procesado pueda litigar en libertad.

El magistrado agrega que a dicho motivo se suma que la investigación aún sigue su curso y que durante la audiencia de revisión el Ministerio Público manifestó que existen diligencias pendientes por realizar.

López resaltó también que de acuerdo a la imputación los hechos fueron presumiblemente cometidos en forma sistemática contra varias personas y que debido a la alta expectativa de pena de uno de los ilícitos imputados específicamente el de coacción sexual, previsto en el Artículo 128 del Código Penal, el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación se encuentran vigentes.

Carlos Granada, denunciado por seis comunicadoras

El comunicador fue imputado el pasado 27 de agosto por las fiscalas Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero, por la supuesta comisión de los hechos punibles de acoso sexual, coacción y coacción sexual, en calidad de autor. El mismo fue denunciado por dichos hechos, por seis trabajadoras de prensa del medio de comunicación televisivo del cual era gerente de prensa.

Según la imputación, Granada se valió de su cargo de jerarquía e influencia para presuntamente someter a seis víctimas que estaban subordinadas a él. “Habría realizado varios actos con fines sexuales en algunos casos, y en otros casos habría realizado actos sexuales concretos contra las víctimas”, resalta el Ministerio Público.

En referencia a las acusaciones contra Granada, Álvaro Arias consideró en su momento que la Fiscalía “se excedió en la calificación”, ya que “no hay otro elemento probatorio”, además de las denuncias de las víctimas.