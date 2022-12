Abigeato deja millonaria pérdida a ganadero de Caapucú

El robo del animal y el faenamiento clandestino del vacuno habría ocurrido el 22 del presente mes en horas de la noche en la compañía Yeré, a 30 kilómetros del casco urbano. El capataz del establecimiento Claudio Andrés Benítez Alen (31), al realizar el recorrido por el establecimiento, se percató en horas de la mañana que faltaba un animal vacuno y a unos cuatro mil metros de la estancia encontró cuatro bolsas arpilleras que contenían carne por lo que comunicó a su patrón Velázquez Ayala.

La víctima de abigeato denunció el hecho en la Comisaría local, donde el jefe de Comisaría Sub Comisario, Benito Agustín Benítez Aranda, acompañado de personal policial, se constituyó en la estancia y corroboró que partes de un animal vacuno faenado estaban cargada en cuatro bolsas arpilleras.

Asimismo, a unos 100 metros de donde realizaron el faenamiento del animal, los intervinientes encontraron una motocicleta marca Kenton, modelo GTR150,color negro, con motor marca Leopard, cuyo número de chasis no figura en el registro de automotor. Además, encontraron dos par de zapatillas y prendas de vestir.

Aguardan orden de allanamiento

Tras las evidencias encontradas, la víctima del abigeato, Velázquez Ayala, brindó detalles sobre la sospecha que tiene de quienes serían los supuestos autores. Ante dicha situación, la fiscal Teresita Paredes, solicitó a la Jueza de Garantía de Quiindy Ramona Melgarejo, una orden de allanamiento para la búsqueda e incautación de documentos de la motocicleta.

Sin embargo, dicha diligencia fue rechazada por la magistrada quien solicitó a la representante del Ministerio Público fundamente mejor el motivo del allanamiento en esa causa. La fiscal manifestó que se hizo todo e incluso dijo que ya envió informe a la fiscalía adjunta y general, y le dijeron que el pedido solicitado al Juzgado está bien.

Señaló que si la Jueza entiende que las acciones esgrimidas por los agentes policiales para poder ingresar a un inmueble no están dadas, “entonces yo no tengo tengo la culpa, hago mi petición y estoy esperando que me resuelvan”.

Adelantó que hoy nuevamente reiteró el pedido de allanamiento y si nuevamente no le concede la representante del Ministerio Público, dijo que va apelar, “porque siempre hago mi trabajo conforme a lo que establece el Código Penal”.

Resaltó que con la orden de allanamiento lo que pretenden es ubicar el documento de la moto Kenton encontrada en el lugar del faenamiento del animal vacuno. Dijo que la víctima tampoco dice por qué pide que se allanen las viviendas para buscar ese documento.

En ese sentido, la fiscal dijo que tendrá razón la jueza si entiende que no hay una prueba fehaciente para que fiscalía pueda intervenir, pero se volvió a reiterar la orden de allanamiento.

La agente del Ministerio Público dijo que no existe ninguna negligencia de la Fiscalía, porque se solicitó como corresponde y si ahora nuevamente la jueza rechaza la orden de allanamiento, “voy a apelar dicha disposición ante el Tribunal de Apelación de Paraguarí”.