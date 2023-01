Video: doctora cuenta cómo descubrió que estaba atendiendo a la bebé robada

El caso de la bebé recién nacida que fue robada en el Hospital Materno Infantil San Pablo de Asunción ya había tomado un masivo conocimiento público, mientras avanzaban las investigaciones y las autoridades pedían ayuda a la ciudadanía para identificar a la mujer que habría cometido el hecho.

El robo se había registrado el viernes 30 de diciembre de 2022 y, finalmente, ayer la noticia que llegó a conmover a muchos fue que la bebé finalmente fue encontrada en buen estado, en el Hospital Regional de Caacupé.

En ese lugar, fue la doctora Judith Esquivel quien llegó a atender a la bebé, que estaba con fiebre y un cuadro de deshidratación. Asimismo, ella fue quien llegó a conversar con la sospechosa del robo de la menor, Fabiola Díaz, quien constantemente buscaba retirarse del lugar.

Según relata Esquivel, ella le había preguntado algunas cuestiones básicas a quien supuestamente era la madre de la bebé; sin embargo, la ahora detenida al parecer iba inventando sus respuestas al instante, mostrándose sumamente nerviosa y sin conocimiento sobre cómo debería actuarse ante el caso de tener a un recién nacido.

Descubrir que la bebé era la que se buscaba

“Me dio un nombre extraño y le estaba preguntando algunas cosas, por ejemplo si tenía leche y ella intentaba solo de un lado, pero nada. Ahí me contaba que fue maltratada y que ahora tiene una nueva pareja, que antes había sufrido mucho. Yo igual le insistí que la bebé tenía que quedarse, porque ella quería medicación y salir nomás ya”, recuerda.

Atendiendo su falta de conocimiento y la ausencia total de alguna documentación en que conste el nacimiento de la pequeña y que Díaz sea su madre, además de la reiterada intención de abandonar el lugar, todas estas situaciones llamaban bastante la atención de la doctora.

Incluso, la sospechosa aseguraba tener todas las documentaciones y también los resultados laboratoriales de la pequeña, que supuestamente iban a ser acercados por su pareja, Luis Ramón Dávalos, pero esto nunca sucedió.

“Dijo que siempre le preparaban la (leche de) fórmula a donde ella iba, me mostró un biberón sucio y finalmente preparé yo todo; le alimentamos a la bebé y ella en ningún momento quería que se toque donde estaban los pañales y la ropita y se victimizaba o se ponía a llorar. Finalmente, buscando esto que necesitábamos, se cayó la pulserita donde estaba el nombre de la madre y ahí se hiló todo; más todavía cuando apareció la Policía”, cuenta.

Bebé robada: el “milagro” de entregarla a sus padres

Finalmente, la doctora que tuvo la gran responsabilidad de cuidar y llegar a convencer a la sospechosa sobre que la pequeña tenía que quedarse internada, también fue quien finalmente devolvió a la recién nacida a los brazos de su madre.

“Yo le entregué a su bebé y nos quedamos todos superimpresionados. No lloramos, pero es un milagro porque se pensaba lo peor del caso, que se iba a ir a otro país o algo similar. Veíamos las noticias, mi esposo justamente me dijo que estaban pasando el caso y yo le dije que no podía ni ver algo así”, cuenta.

Incluso cuenta que le estaba ya hablando a la bebé diciendo que ahí venía su madre, hasta que finalmente le pasó a los brazos de su madre, María Ángela Zelaya y ahí la bebé dejó de llorar.

“Pareciera todo un milagro, le pasé a sus brazos y en ese momento dejó de llorar. Es algo único, nunca pasó algo similar”, finalizó.

