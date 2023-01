Junta departamental de Itapúa pide paralizar proceso de llamado a licitación

Mediante nota remitida al director del citado organismo de control, Pablo Seitz Ortiz, con fecha de entrada 3 de enero del corriente año, el titular de la Comisión Permanente del cuerpo colegiado, Christian Ríos (ANR - HC) enumera los 15 proyectos de licitación cuestionados, y al tiempo de solicitar la paralización del proceso, pide la investigación de presuntas irregularidades contenidas en los proyectos.

Algunos de los llamados a licitación cuya suspensión e investigación es solicitada refieren a la construcción de techo y pista de balsones para una escuela de General Delgado; construcción de un polideportivo para la escuela Gaspar Rodríguez de Francia de Encarnación; adquisición de equipos informáticos para la Gobernación; construcción de aulas de informática, sala de reuniones y dirección para el colegio San José, del distrito de Coronel Bogado; la construcción de empedrado en la localidad de Aguarare, distrito de Coronel Bogado (el gobernador es oriundo de Coronel Bogado); Refacción y hermoseamiento de la sede de la Gobernación de Itapúa y la plaza adyacente, entre otros.

Muchas de las obras propuestas por la Gobernación corresponden al rubro de construcción, puntalmente, polideportivos para escuelas y colegios, para el cual se asigna un monto de G. 2.000 millones, pero sin especificar qué obras exactamente se realizarán, sostuvo el concejal departamental, Silvio Piris (ANR-Añetete).

A modo de ejemplo, citó el caso del llamado para hermoseamiento de una plaza adyacente a la Gobernación, para el cual presupuestó la suma de G. 250 millones, “sin especificar qué tareas se van a desarrollar”, apuntó. Lo mismo con la propuesta de adquisición de una vibro-compactadora para la Gobernación, que en el llamado a licitación establece un monto de G. 820 millones, cuando en el mercado esa máquina no supera los G. 500 millones.

Otro de los llamados a licitación rechazados por la JDI es la construcción de una oficina para la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación, para el que presupuesta G. 345 millones. “Consideramos innecesaria la construcción de una oficina para la UOC, y cuestionamos el monto de dinero que se pretende destinar”, señaló.

Cuestionan compra de medicamentos

Uno de los cuestionamientos de la Junta es la contratación y provisión de medicamentos para la Gobernación por un monto que oscila entre los 350 y 600 millones de guaraníes, por un lote que de acuerdo a los parámetros de la Junta, no superarían los G. 100 millones.

La Junta había rechazado ese llamado a licitación, y pese a la resolución en contrario, el gobernador siguió con el proceso, sin comunicar el rechazo de la Junta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Incluso ya firmó contrato, y pagó parte de esa adjudicación, por un monto de G. 254 millones a una de las empresas proveedoras, sostuvo el concejal Piris.

Ya contrató con las empresas Indufar SACI, Vicente Scavone y Cia., Profarma S.A., y la empresa Luis Cassanello SACI, incluso realizó algunos pagos. No solo no respetó la decisión de la JDI que rechazó la compra, sino que siguió adelante, firmó los contratos, incluso ya pagó una parte, cuestionó Piris. La Junta presentó un pedido de anulación de la adjudicación, acotó.

Palos en la rueda

Respecto de los cuestionamientos, el gobernador Brunaga los calificó como intentos de “poner palos en la rueda” en un año electoral, motivada en un internismo dentro de su propio movimiento Honor Colorado.

“Yo envié con anticipación a la Junta, pero ellos demoraron en resolver, y yo tengo un plazo que me impone la DNCP para realizar o no el llamado”, sostuvo. Agregó la Junta no trató a tiempo el pedido, y al final resolvió rechazar, sin argumentos.

Indicó que todos los proyectos de llamado a licitación “están fundamentados técnica y jurídicamente”, por lo que no teme someterse a ninguna investigación. En cambio, dijo, los argumentos de los concejales “son políticos y mediáticos”, buscando desprestigiarlo. “A un sector de mi movimiento le preocupa que un campesino “pyta yeca” (talón resquebrajado) tenga la preferencia en el electorado”, dijo.

“Lastimosamente, estamos en una situación de todos contra todos y dentro de mi propio movimiento, Honor Colorado, hay gente que trabaja para el diputado Walter Harms, y que busca desprestigiarme”, sostuvo. Brunaga compite con Harms por una banca en Diputados. Ambos integran la lista por el movimiento HC.

Respecto de los medicamentos, señaló que todo está documentado y sujeto a las normas vigentes durante el 2022. “Antes los medicamentos se compraban a precio social, a través del Consejo de Salud, y se obtenían a menor costo. Esta vez se hizo a través de licitación pública porque así lo establecía el reglamento vigente. Afortunadamente esa norma fue modificada para el presente año 2023″, concluyó.