Tras dos días en el aeropuerto, admiten hasta el 30 de enero a ciudadana de Bangladesh

El lunes 2 de enero último arribó al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi proveniente de San Pablo (Brasil) una ciudadana de Bangladesh (país situado en Asia), pero no se le permitió el ingreso al territorio nacional, confirmó Douglas Cubilla, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Por su parte, la directora de Migraciones, María de los Ángeles Arriola, informó que no le permitieron el ingreso a la ciudadana bangladesí porque no pudo comprobar qué hará en Paraguay ni dónde se quedará.

La autoridad aclaró que la mujer sí tenía visa de arribo y agregó que permanecerá en el país hasta el 30 de este mes para luego retornar a su país. Indicó que una persona identificada como su primo se hizo responsable hasta la salida de su conciudadana de Paraguay. Acotó que la bangladesí no habla español.

“No tenía reserva de hotel, no tenía la solvencia, no sabía con quién venía. Se produce la inadmisión”, expresó la titular de Migraciones a ABC Cardinal.

Con relación al marido, Arriola confirmó que es cierto que se encuentra en Paraguay desde hace casi 10 años, pero su situación tampoco es regular.

Aseguró que en principio el señor “no quiso hacerse cargo” de la pasajera. “El marido está desde el 2013, sin documentación. También se le notificó por eso. Hoy (ayer) se acercó él de vuelta. Su último ingreso fue el 24 de noviembre y se le notificó que tiene 24 horas para regularizar su situación”, manifestó Arriola.

La titular de Migraciones contó que el marido de la pasajera es de la misma nacionalidad y trabaja como vendedor ambulante en Ciudad del Este, conforme a los datos.

Consultada por qué no se les facilitan los trámites, Arriola respondió que es un “modus operandi” de los viajeros de la misma nacionalidad y no se les puede permitir el ingreso si no presentan la documentación requerida.

Ciudadana de Bangladesh se descompensó

De acuerdo a los datos oficiales, la mujer se descompensó en dos ocasiones y tuvo que ser asistida y derivada hasta el Hospital General de Luque.

Debido a problemas de salud, la ciudadana perdió por segunda vez su vuelo, ya que la aerolínea no quería que aborde el avión hasta que se tengan las garantías de su estado. Actualmente, la bangladesí sigue en tránsito, en un sector restringido del Silvio Pettirossi.

Relación diplomática entre Paraguay y Bangladesh

Paraguay y Bangladesh tienen relaciones diplomáticas plenas pero no tienen embajadores residentes en Asunción y Dhaca, respectivamente. El país asiático tiene como embajadora concurrente en Paraguay a Sadia Faizunnesa, con sede permanente en Brasilia.

Conforme a los antecedentes, en el 2019, el ministro de Comercio de Bangladesh, Tipu Munshi, visitó al entonces canciller nacional, Antonio Rivas. Paraguay exporta soja a dicho país asiático.

Bangladesh, un país situado en el sur de Asia

La República Popular de Bangladesh tiene una superficie de 147.570 km2. Limita al oeste, norte y este con India y con Myanmar y la Bahía de Bengala al sur. Su población es de 163.046.161 millones (Banco Mundial).

Entre sus principales rubros de exportación están la confección textil, el yute y derivados, pescado y productos del mar congelados, calzado de cuero y textil hogar. Importa productos minerales, maquinaria y aparatos mecánicos, productos vegetales y químicos. Entre sus prioridades de política exterior están las relaciones con la India y China.

La inmensa población de India y Bangladesh hacen compleja la relación entre ambas naciones.