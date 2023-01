MEC: ex directora de Arte niega maltrato a funcionarios y dice que fue cambiada tras meses de coacción

La ex titular de la Dirección General de Educación en el Arte (DGEA) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Cristina Bustamante, negó hoy haber maltratado a funcionarios de esa dependencia y también afirmó que no fue separada del cargo, sino que fue cambiada, según ella, luego de meses de coacción y persecución política.

Entretanto, María José Decoud, una de las docentes y directoras de arte que se movilizaron ayer frente a la sede de la Dirección General de Educación en el Arte, en una nota remitida hoy a ABC detalló que la denuncia que realizaron por maltratos es contra dos funcionarios específicos de esa dependencia y no contra la ex directora, de quien dicen que siempre les atendió bien.

“Tengo 23 años de carrera en la función pública, soy profesional no se puede publicar en base a lo que dice alguien sin pruebas. (...)No he cometido ningún acto de maltrato y quiero dejar en claro ese punto. Por medio de escribana, quien se apersonó en la dependencia, los funcionarios se rectificaron de la denuncia en mi contra. Y de lo expresado puedo acercar documentos cuando lo deseen, por lo tanto no existe denuncia alguna sobre maltrato de mi persona”, afirmó hoy Bustamante.

“Los gremios (que se manifestaron ayer) denunciaron a dos personas por maltrato constante en la dependencia DGEA, Eduardo Leiva, jefe de Gestión Técnica, y Laura Del Valle, directora de Nivel de Instituciones de Arte, quienes también fueron denunciados a Anticorrupción. Los gremios solicitaron el cambio de estos funcionarios. Las directoras de Academia han apoyado mi gestión y no existió inconveniente alguno”, añadió la ex directora.

Ex directora de Arte habla de persecución política

Bustamante también afirmó que ella no fue apartada del cargo de confianza, sino cambiada. Y aseveró que “en meses anteriores, sí consideré una coacción a mi persona y persecución política del MEC. Se me amenazó con que si no renunciaba, se me haría una auditoria forense”.

“Durante los últimos meses sufrí coacción, persecución. Se cambiaron las cerraduras de mi oficina, dejándome sin funciones con un supuesto equipo, según resolución 1196, que como bien refirieron los gremios por nota presentada al ministro, no hubo resultados y la situación empeoró”, continuó diciendo.

“La viceministra, Celeste Mancuello, realizó usurpación de cargo, ya que la resolución, siendo aún directora por decreto, me impedía firmar documentos. Intentaron buscar justificar cualquier acción en mi contra, por lo que durante todo este proceso fui acompañada por abogados”, remarcó Bustamante.

En octubre pasado, un equipo de acompañamiento liderado por la viceministra de Educación Superior, Celeste Mancuello, asumió la DGEA. “Estaba en riesgo de quedar despoblada y sin capacidad para responder a los servicios demandados”, había dicho Mancuello. Doce funcionarios habían pedido su traslado a otras dependencias.

Equipo del MEC retrasó firma de títulos, dicen

Esta mañana, María José Decoud señaló que “le dejaron sin funciones a la directora general Cristina Bustamante. A raíz de eso tuvimos 3 meses un retraso en documentaciones y firmas de títulos”. “Además expresamos que el Equipo de Acompañamiento creado por resolución del Mec y que realmente fue de intervención, liderado por la viceministra Celeste Mancuello, no ayudó absolutamente en nada a la institución, sino todo lo contrario”, añadió.

Decoud afirmó que las directoras de arte, “solicitamos el cambio de 2 funcionarios: la directora de Gestión Educativa, Laura Del Valle, y el jefe de Gestión Educativa, Rubén Eduardo Leiva Blanco”. Asevera que supuestamente de estas dos personas provinieron los maltratos que denuncian y no de Bustamante, que “durante su período siempre nos atendió bien y respondió a todos nuestros pedidos”.

“Mencionamos las innumerables situaciones académicas y administrativas que no corresponden, impuestas por la sra. Laura Del Valle, teniendo en cuenta que nosotros pertenecemos al régimen especial del Mec, no al régimen formal, como ella nos está direccionando”, indicó también Decoud en la nota remitida.

Cabe señalar que la semana pasada, por decreto del Poder Ejecutivo, fue nombrada como nueva directora general de Educación en el Arte, Rossana Barreto. Ayer, luego de la manifestación, se reunieron la directoras, quienes detallaron después que acordaron formar una mesa de trabajo.