Ita Pyta Punta: el 81% de tributos va a salarios, mientras asuncenos hacen hamburgueseada para apoyar a mujer que cayó del mirador

En entrevista con ABC Cardinal, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), aseguró ayer que no tenía recursos para el arreglo del mirador Ita Pyta Punta. Desde ese lugar, una mujer cayó a un precipicio de 12 metros el miércoles, cuando cedieron el piso y una de las barandas, por falta de arreglos.

Sin embargo, en la emisión de bonos G7 del 2021 de la municipalidad se tenía prevista la “construcción del mirador Ita Pyta Punta” por G. 6.000.000.000 (Ver documento). La ciudadanía se endeudó por el monto y ha pagado los intereses por esa deuda, pero el mirador sigue en pésimo estado. La comuna no ha dado explicaciones al respecto.

Al ser criticado sobre la cantidad del presupuesto que va a salarios, Nenecho respondió: “Cierto, va gran parte del presupuesto municipal. Pero no lo es todo, no hace todo la diferencia”, afirmó.

Otra aseveración del intendente fue que debe manejarse “con los pocos recursos que tenemos, haciendo de tripas corazón (...). No obstante, el presupuesto de la municipalidad del 2023 es de G. 2.400.984.517.334 (Dos billones cuatrocientos mil millones), o sea, unos US$ 329.805.565 al cambio actual. Del monto total, el rubro de “servicios personales” alcanza G. 763.495.455.369 (U$S 104.875.749).

A esto se suma que en realidad el presupuesto está “inflado”, con préstamos y colocaciones de bonos, que son deudas. Si analizamos, de lo que realmente paga el ciudadano como impuesto, tasa, etc; el 81% va a salarios. El ingresos tributarios están presupuestados, para este 2023, G. 942.773.246.170.

Hamburgueseada en Ita Pyta Punta ante abandono de autoridades

A la vergonzosa situación que golpea fuertemente a la administración del intendente Nenecho, ayer se agregó algo insólito: el intendente dijo en entrevista haber conversado con el marido de la mujer accidentada y que el señor estaba “muy agradecido” con el apoyo municipal. Sin embargo, la familia y la comisión vecinal del barrio por la tarde organizaron una hamburgueseada para recaudar fondos para los medicamentos. Gracias a donaciones, ofrecieron en principio 270 hamburguesas por G. 5.000 cada una.

Cuestionado sobre por qué no ha priorizado algo que peligra a la ciudadanía, Rodríguez respondió que no solo el mirador conlleva la seguridad de la ciudad. Aseguró que hay prioridades en seguridad como la construcción de los desagües pluviales para terminar con los raudales.

Junta Municipal no corta el chorro a “Nenecho”

Pese a la baja ejecución en bonos de años anteriores, la Junta Municipal de Asunción aprobó nuevamente el año pasado la emisión de bonos G8 por G. 360 mil millones y, posteriormente, otra emisión de G. 195.000 millones que sería para pagar deudas. El total de ambas emisiones es de G. 555.000 millones.

La Municipalidad de Asunción tiene emitidos los bonos G3, G4, G5, G6 y G7, que suman en total G. 515.000 millones. Esta deuda asumida en diferentes años tiene el fin de la ejecución de obras dentro de la Capital.

Eduardo Nakayama, excandidato a la intendencia de Asunción, arremetió contra la administración de “Nenecho” y publicó: “La Municipalidad tiene responsabilidad directa sobre el grave accidente sufrido por una señora en el Mirador de Itapytapunta; tal como afirmamos en su momento, la emisión de bonos por 200 mil millones autorizada en 2020 contemplaba dicha inversión, jamás realizada”. Recordó mediante un video las promesas de Rodríguez.