“Ordenar la casa” será mi primera diligencia, dice Barreto

El médico y director de la IV Región Sanitaria, Carlos Barreto Cortesi, ya tiene asegurado ocupar el sillón departamental de Guairá tras las atípicas elecciones generales que se llevan delante de mero trámite con una escasa participación, debido a que con su propio voto ya es suficiente para consolidarse en el cargo teniendo en cuenta que es el único candidato postulante. Al respecto, ya habló de las primeras diligencias a realizar una vez asuma la administración de la Gobernación.

“La primera diligencia será ordenar la casa, no sé con qué exactamente me voy a encontrar, pero tengo una idea, tengo que conformar el gabinete que me va a acompañar, estuve antes en un cargo importante dentro del área de la salud, que no es un área menor, me tocó dirigir y gerenciar muchas cosas en la pandemia, por eso creo que lo importante es rodearse de un equipo hábil y con experiencia, que conozca el trabajo que se tiene que realizar”, expresó.

Asimismo, Barreto, refirió que a pesar de que solo necesita un voto para ganar, igualmente está movilizando su equipo político para que además de dar legalidad a estas elecciones también le pueda dar legitimidad.

“Ya voté, ya cumplí con mi deber cívico, esperando que venga la ciudadanía a cumplir con su parte. Teniendo en cuenta que soy el único candidato, que no tengo adversario, no hay una muy gran expectativa de participación, pero creo que la ciudadanía que está informada va a llegar a depositar sus votos. Están llegando los votantes de a poco, creo que mucha gente va a dejar su voto de confianza”, señaló.

Proyectos a corto plazo

Una vez asuma el cargo de gobernador de Guairá, actualmente interinada por el concejal departamental Richard Peralta (ANR HC), electo gobernador interino por la Junta Departamental, Carlos Barreto, durará siete meses en el cargo hasta el 15 de agosto próximo. Corto tiempo en que ejecutará proyectos a corto plazo, según anunció.

“Es un periodo muy corto realmente para todas las necesidades que tiene nuestro departamento, mi intención es reunirme en la brevedad posible con todos los intendentes, con los dirigentes principales de cada distrito y analizar cuáles son las prioridades en la zona, para poder trabajar en los proyectos a corto plazo y encaminar los que serán a más largo plazo, por decirle así dar el puntapié inicial de otras obras importantes que va a concretar el próximo Gobernador electo”, puntualizó el médico.

Renació a la IV Región Sanitaria

El gobernador en espera, Carlos Barreto, es el actual director de la IV Región Sanitaria y tras su candidatura al cargo departamental presentó su renuncia ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) el viernes pasado, pero que aún falta ser aceptada.

“Ya presenté mi renuncia a la IV Región Sanitaria y está en proceso, estamos esperando en la semana la designación del nuevo director regional. Evidentemente hay una gran diferencia entre la administración de uno y otro, son cargos administrativos, pero una Gobernación implica mucha más responsabilidad, mucho más trabajo, los problemas son mayores y el área que abarca es mucho mayor y compleja”, sentenció Barreto, quien estuvo por tres años y siete meses al frente del nosocomio.