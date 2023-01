Denuncian cuoteo político en planta de Essap

Lea más: Exintendente denunciado por corrupción asume administración de Essap en Villarrica

Un grupo de funcionarios de las dos plantas de tratamientos de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), asentadas a orillas del río Tebicuarymí en Yataity del Guairá, se manifestaron en contra de la dirección de la institución que dispuso el cambio de la jefa regional, Imelda Giménez, y supuestamente en su reemplazo ubicarían al candidato a concejal departamental por el oficialismo colorado Nelson González. Los operarios aseguraron que no están ajenos al cambio, pero están en contra del cuoteo político.

“Tenemos información de que asumirá la jefatura una persona que no pertenece a la institución, al parecer es un político. No estamos ajenos a que venga el cambio. Será recibido con los brazos abiertos, pero queremos que sea alguien de la casa, no una persona sin experiencia. Nosotros entendemos cómo funciona el trabajo, recibimos capacitaciones de Essap y con ingenieros de la Jica, para tener un buen manejo de ambas plantas. Queremos que el reemplazo sea otro compañero, no alguien que no conoce del rubro”, reclamó operador de planta Armando Legal.

Los operarios se movilizan en contra del cambio de jefatura desde el sábado pasado y lo intensificaron desde este lunes. Asimismo, lamentaron que la institución sea utilizada como “cuoteo político” por las autoridades de turno y no tengan en cuenta a los obreros con vasta trayectoria y experiencia para ocupar el cargo.

“Nosotros buscamos en la institución la carrera administrativa, un aperador no se hace de la noche a la mañana. En nuestras manos está el servicio a familias, niños, jóvenes y ancianos, no podemos jugar con eso y todos los compañeros presentes están capacitados para poder escalar, para poder ocupar una jefatura y la empresa tiene un panorama completo de eso”, reclamó Legal.

“Pedido de la dirigencia política de Guairá”

La jefa de planta de la Essap en situación de cambio, Lic. Imelda Giménez, indicó que desde la presidencia de la aguatera estatal le informaron sobre su cambio y al preguntar el motivo le comentaron que es un pedido político de la dirigencia del Guairá, liderada por el senador Rodolfo Friedmann y el diputado Ever Juan Aricio Noguera, ambos del oficialismo colorado.

“Me dijeron que es un pedido de la dirigencia del Guairá, esa fue la respuesta. No me gustaría dar nombres, pero hicieron llegar la información de que mi reemplazante sería un candidato a concejal departamental, que aparentemente no tiene el conocimiento suficiente para administrar la planta de tratamiento ni realizar un control como se debe”, lamentó.

Asimismo, refirió que no está aferrada al cargo y que no hay inconvenientes en que sea reemplazada, pero que por lo menos sea una persona de la institución.

“Nosotros tenemos un contrato colectivo que habla de la carrera administrativa. Este dice que debemos hacer carrera para llegar a ser jefes de plantas o de alguna administración. Nosotros hemos pasado por sequías, inundaciones, contaminación, mortandad de peces, tormentas, en una oportunidad tuvimos un corte de energía eléctrica por 24 horas y aun así no hemos dejado faltar agua, en cambio, si viene una persona ajena que no entiende del manejo no sabrá cómo resolver estos problemas”, puntualizó Imelda Giménez.

Según la información que manejan los operarios de la Essap, sería ubicado en el cargo el candidato a concejal departamental de Guairá por la Lista 1 Nelson González, un joven que ocupó por breve tiempo la administración de la terminal de ómnibus de Villarrica y la secretaría de otros tributos de la Municipalidad guaireña. También estuvo como secretario privado del exintendente de Villarrica, Gustavo Navarro Arza (ANR). También suena el nombre de la actual concejala departamental colorada Magdalena Benítez, quien también busca su reelección.

Intentamos conversar con Nelson González para obtener su versión al respecto, pero no atendió nuestras llamadas y tampoco respondió los mensajes, al menos hasta el cierre de esta edición.