Denuncian falta de transparencia en concursos del MEC en Caacupé

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hizo un llamado a concurso público al cual varios maestros participan con la ilusión de poder ocupar un puesto en la institución.

Hay muchos docentes preparados que cuentan con todos los requisitos y trabajan para poder obtener todos los puntos que se necesitan para ingresar. Sin embargo, existen concursantes que logran pasar sin siquiera contar con los títulos correspondientes. Esta situación es lo que genera la indignación de los denunciantes anónimos, que recurrieron al diario ABC para quejarse.

Explicaron que el problema lo arrastran desde hace tiempo y resaltaron que cuando se hizo el llamado a concurso en enero del año 2022, ya habían aparecido las irregularidades.

Se realizaron los supuestos falseamientos de datos con el objetivo de cubrir el cargo de docente en el Col. Nac. E.M.D. Dr. Raúl Peña de Caacupé. Tras la postulación en febrero del 2022, saltó la denuncia de la producción de esa nota que favoreció a una docente. En ese momento se realizaron las denuncias correspondientes y se negó la existencia de dichos documentos.

Fraude en datos de concursantes

Mencionaron que el problema ya fue presentado en varias ocasiones ante el MEC y no se ha obtenido respuestas. Los profesionales que pasan los concursos alzan en el sistema Sisme, títulos con los que no cuentan, con el objetivo de acumular el puntaje mayor y asi ganar el concurso. Ante esta situación manifiestan que no pueden creer que la directora de la institución María Josefina Guillén de Britos, no esté al tanto de lo que ocurre y lamentan que, según ellos, siga sucediendo.

Los denunciantes manifestaron que las irregularidades persisten y actualmente se cuenta con dos docentes que también pasaron los concursos con supuestos títulos falsos y ganaron en puntaje a otros compañeros que sí tenían títulos reales. Señalan que todos saben la situación actual de la institución y que la directora hace caso omiso a las injusticias cometidas.

Asimismo indicaron que todos los docentes saben lo que pasa pero nadie quiere decir nada por miedo a poner en riesgo sus puestos laborales.

Se acerca un nuevo concurso que se realizará el martes 7 de febrero. Al respecto mencionan que hace falta que salga un sumario, para que ya no puedan inscribirse los que no cumplen con todos los requisitos.

“Es muy injusto que haya profesionales capacitados, que no puedan ingresar al puesto, porque le hacen ganar a personas, que ni siquiera cuentan con títulos”, dijo uno de los denunciantes.

Pedimos que las autoridades intervengan y eviten que esto siga creciendo. Hay mucha corrupción, los concursos que se desarrollan son una burla, y los maestros que supuestamente ganan dan vergüenza, porque no están capacitados, y si no están capacitados, que tipo de educación ofrecerán a los alumnos de la institución”, refirieron los denunciantes.

Al respecto buscamos contactarnos con la directora del Colegio Dr. Raúl Peña, María Josefina Guillén de Britos, pero no atendió nuestras llamadas.

Asi también llamamos a la Directora de Educación Departamental de Cordillera Elena Villalba, pero pese a nuestras reiteradas llamadas no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos si desean referirse al caso.