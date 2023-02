Luego de tres meses de estar parado anuncian mantenimiento a máquinas de hemodiálisis

El pabellón de hemodiálisis comenzó a funcionar desde el año 2021, luego de que el gobierno departamental construyera el edificio para el efecto. Actualmente cuenta con cinco máquinas y los primeros años el mantenimiento de las mismas corrió por cuenta de la gobernación de Ñeembucú, con el compromiso de que el Ministerio de Salud llame a licitación para los años siguientes, cosa que hasta ahora no ocurrió.

Hace tres meses las tres máquinas de hemodiálisis de las cinco que existen en del Hospital Regional de Pilar dejaron de funcionar por falta de mantenimiento.

El director del Hospital regional de Pilar, Dr Anibal Vera, manifestó que aguardan que el Ministerio de Salud pueda incluir dentro del presupuesto para el mantenimiento de las máquinas pero que hasta la fecha no cuentan con los recursos financieros para el service.

Actualmente 30 personas son las que realizan diálisis en el hospital sin la necesidad de viajar a Asunción, pero esta situación los generó preocupación en ellos ya que si no se soluciona deberán volver a Asunción o San Ignacio, Misiones.

Familiares de los enfermos renales hicieron llegar sus quejas al nuevo gobernador de Ñeembucú, Emmanuel Cuevas (ANR), quien se apersonó al lugar para verificar la situación y se comprometió a través de la Secretaría de Salud del gobierno departamental a iniciar los trámites para la realización del mantenimiento a todas las máquinas.

“Venimos a constatar la realidad y encontramos que hay máquinas que necesitan mantenimiento para poder continuar prestando estos servicios. Hoy venimos a asumir este compromiso de iniciar el mantenimiento inmediatamente de modo a que los pacientes y los familiares tengan la tranquilidad”, expresó el jefe departamental.

Costo de mantenimiento

Según el director del Hospital Regional de Pilar, Dr. Aníbal Vera, el costo del mantenimiento de las máquinas alcanzará G. 50 millones.

“Es un problema que estamos afrontando con los equipos de diálisis. A pesar de todo tratamos de cumplir con todos los pacientes, como se requiere y tiene que ser. Para nosotros es un alivio porque nos preocupaba el clamor de los familiares día a día. Con esto vamos a poder traer de vuelta los compatriotas que están en la Argentina siguiendo su tratamiento porque ellos también quieren estar en su ciudad y en sus casas”, señaló

El hospital no tiene caja chica, sino que trabaja en forma conjunta con el Consejo Regional de Salud, dijo el doctor Vera. Añadió que “al no haber desembolso no encontramos en aprietos por no contar con ese presupuesto necesario”.

Son 50 millones de guaraníes que va a costar el mantenimiento de las máquinas, dependiendo del tipo de mantenimiento que es preventivo y otro que necesita el mantenimiento correctivo”, precisó el galeno.