Directora de colegio de Caacupé aclara que no interviene en los concursos del MEC

La semana pasada denunciaron la supuesta falta de transparencia en los concursos del MEC que se desarrollan en la institución de la Villa Serrana. Los denunciantes expresaron que temen que dicha situación se vuelva a repetir.

Por las respectivas denuncias que fueron recibidas en el diario ABC, se llamó a las partes involucradas para tener todas las versiones y la directora de dicha institución hizo su aclaración.

María Josefina Guillén, directora del Colegio Nacional E.M.D. Dr. Raúl Peña de Caacupé, manifestó que si bien es cierto que en el concurso público, convocado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en enero del año 2022, se habían registrado irregularidades, que en su momento fueron denunciadas ante las oficinas administrativas del MEC, dispueso la instrucción de un sumario administrativo al respecto.

Resaltó que como directora del colegio no tiene atribución ni facultad alguna de intervenir en estos procesos de concurso público para llenar cargos de docentes de esta institución, ni en ninguna otra. Aseguró desconocer la situación que expresaron los denunciantes.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver y no entiendo por qué razón me mencionaron, ya que ese tipo de procesos no me corresponde”, recalcó.

Lea más: Denuncian falta de transparencia en concursos del MEC en colegio de Caacupé

Así también mencionó que el MEC sí se hizo eco de las denuncias presentadas en forma responsable y sugirió a los denunciantes anónimos acercarse a la Dirección Jurídica del MEC para informarse correctamente de las investigaciones sumariales.

Asimismo, Guillén reiteró que no tiene, ni tendrá injerencia en los concursos públicos que convoca el MEC, como lo establece la legislación Nº 1234 general de la educación.