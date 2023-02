Imponer vicepresidencia a Jiménez Rolón es absurdo insostenible, dice Víctor Ríos

El ministro Víctor Ríos reconoció que, tras la elección de nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia el pasado viernes existe tensión, pero sin cortar el diálogo. No obstante ratificó que no se le puede imponer la vicepresidencia segunda a su colega Eugenio Jiménez Rolón, cargo que expresamente rechazó.

El problema con esta designación arbitraria es que Jiménez Rolón ya no podría postular el próximo periodo para presidente, lo que podría ser una estrategia para apartarlo por el hecho de no responder al cartismo.

“Si uno manifiesta: ‘No quiero ser candidato’, no puede ser obligado, no es como dicen que es una carga pública”, apuntó Ríos y acotó que el querer imponer el cargo “es un absurdo que no se puede sostener”.

“No se debería de estar discutiendo (siquiera el tema). Es muy claro. Nuestra Constitución, desde el preámbulo, dice que se debe respetar la dignidad humana (...). no se puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere, salvo que se trate de una condena”, remarcó.

Ríos no quiso asegurar que la intención de sus colegas que votaron por Jiménez Rolón haya sido parte de una estrategia, pero reconoció que es una de las posibilidades.

Hay muchos poderes, incluidos políticos, que “quieren tener el manejo del Poder Judicial como de todos los poderes del Estado, eso es categórico. Lo que no puedo afirmar es que esa (anular a Jimenez Rolón) haya sido la intención final de los ministros”, dijo.

Por otra parte el ministro César Garay, a través su relator Tomás Rochol aclaró que no votó a los candidatos a vicepresidentes Carolina Llanes y Jiménez Rolón, sino en blanco.

Sucesor de Fretes será clave

Sin citar casos particulares para evitar una preopinión, el ministro Víctor Ríos indicó que el sucesor de Antonio Fretes tendrá un rol clave en el próximo periodo, por el escenario que se viene, ya que integrará la sala Constitucional junto a César Diesel y él.

También descartó que Fretes tenga ya chances de intervenir. “Si el temor es que el ministro Fretes pueda participar de un eventual pedido que llegue en contra de Juan Pérez en el mes de febrero, no hay tiempo, porque el 10 de marzo (cuando debe dejar el cargo) es dentro de un mes y algo nomás”, dijo.