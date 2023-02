Candidato colorado desmiente rumores y aseguró que no volverá al cartismo “como otros”

El concejal municipal colorado de Luque, Diego Romero, candidato a diputado por el movimiento Fuerza Republicana, excartista, negó los rumores sobre su retorno al cartismo y afirmó que seguirá peleando por un lugar en el Congreso implementando nuevas estrategias sin traicionar la confianza de su gente y sin pisar su palabra.

“Sostengo mi discurso y no voy a volver al cartismo. Seguiré trabajando con nuevas estrategias. Decidí hacer una pausa para reorganizarme, nada más. No dejé de ser candidato y tampoco me cambié de movimiento como otros”, sostuvo Romero.

Uno de los que migraron rápidamente al movimiento Honor Colorado liderado por el exmandatario Horacio Cartes es Javier Marecos, conocido empresario luqueño y candidato a concejal departamental por Central.

Hasta las internas pasadas demostró su apoyo a Romero, pero ahora manifestó su adhesión a José “Chechito” López, candidato a diputado por Honor Colorado, de la ciudad de San Lorenzo.

Sus hermanos Juan Ángel, concejal municipal de Luque, y Justo Marecos, miembro del Consejo Directivo de Copaco, también migraron al cartismo.

Otro nuevo cartista es el concejal municipal de Luque, Iván Velázquez, sobrino del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

“Nuevo líder” en Luque

Según los hurreros, el intendente Carlos Echeverría, colorado cartista, es considerado el “nuevo líder” en la ciudad de Luque en reemplazo del fallecido exsenador Óscar González Daher, quien de hecho, fue su padrino político.

Echeverría es quien encabeza los mitines acompañando al presidenciable Santiago Peña quien se encuentra recorriendo las ciudades del departamento Central con miras a las elecciones generales que se llevará a cabo el 30 de abril de este año.

Mientras el jefe comunal de Luque se mantiene ocupado en campaña política, los barrios y compañías de este distrito, se llenan de baches, vertederos ilegales, plazas municipales abandonadas, semáforos averiados, caminos intransitables, excesiva inseguridad, entre otros.