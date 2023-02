Piden suspender estacionamiento tarifado en Asunción hasta que haya “opciones” de transporte público

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Ricardo Meyer, candidato a diputado por la Concertación Nacional, habló de la iniciativa impulsada por grupos vecinales, comerciales y políticos de Asunción para pedir a la Municipalidad de la capital suspender la implementación del sistema de estacionamiento tarifado, cuya entrada en vigencia está prevista para el mes de marzo.

Meyer, quien acompaña la iniciativa, explicó que lo que se pide es suspender la implementación del sistema de estacionamiento tarifado hasta que la ciudadanía tenga opciones reales que le permitan no ingresar a zonas críticas de la capital en automóviles.

“El objetivo de cualquier tarifamiento es evitar que la gente meta su vehículo individual a las zonas neurálgicas, para evitar embotellamientos y que se ocupen innecesariamente lugares de estacionamiento”, indicó Meyer, señalando que en otros países en cuyas ciudades existe estacionamiento tarifado la gente tiene opciones de transporte público que hacen innecesario el desplazamiento en automóvil, como trenes subterráneos o elevados, trenes de cercanías o metrobuses, opciones que no existen en Paraguay.

En opinión del candidato a la Cámara Baja, implementar un sistema de estacionamiento tarifado en Asunción mientras la ciudadanía no cuente con esas opciones de transporte público es “inviable”.

“Vamos a pedir a la Junta que suspenda por un tiempo, implementar un sistema de movilidad y, una vez que el ciudadano tenga la opción de dejar el auto en la casa, que se implemente”, agregó.

Contrato “leonino” con Parxin

El lunes por la tarde se lanzó una iniciativa de junta de firmas –que se colectarán en el Shopping Mariscal y frente al Panteón de los Héroes- para exigir a la Municipalidad de Asunción la suspensión temporal del plan de estacionamiento tarifado. Los impulsores de la iniciativa tienen como objetivo la cifra de 10.000 firmas.

El sistema de estacionamiento tarifado será implementado por la empresa privada Parxin, que ganó un litigio judicial contra la Municipalidad de Asunción luego de que esta rescindiera unilateralmente el contrato que firmó con la empresa para la implementación del sistema de cobros en 2017.

Según el contrato entre Parxin y la Municipalidad, la empresa privada se alzará con el 65 por ciento del dinero recaudado en concepto de estacionamiento tarifado y el 35 por ciento restante irá a la Comuna.

Meyer calificó de “leonino” el contrato y dijo que la Municipalidad debe “hacer números” y determinar si le conviene más pagar una multa por suspender la implementación del esquema, como alternativa a “reventarle a toda la ciudadanía con 700 mil guaraníes mensuales”, en referencia al monto estimado que un ciudadano debería pagar cada mes si deja su vehículo estacionado en días laborales en las zonas de estacionamiento tarifado.

Contraproducente para el centro

El candidato al Congreso también opinó que la implementación del sistema tendrá efectos negativos en los esfuerzos por revitalizar el microcentro de Asunción, afirmando que el estacionamiento tarifado llevará a los vecinos del microcentro a migrar a otras zonas.

Va a generar un éxodo de gente, va a expulsar gente de esas zonas (…) Lo que da vida a una zona urbana es la habitación; si expulsamos a los habitantes se va a ir deteriorando”, dijo.

Cuestionó también la intención de tarifar el estacionamiento en horas de la noche en zonas como el microcentro y Villa Morra.

“Tarifar a la noche es insostenible, no tiene justificación que no sea recaudar”, opinó Meyer. “Si es para desalentar el uso de automóviles y evitar el colapso de las calles, a la noche las calles están prácticamente vacías, con eso se cae todo el argumento que tiene que ver con ordenar el tránsito, liberar las calles. A la noche no tiene sentido y, que yo sepa, no existe antecedente de que se tarife a la noche en ningún país del mundo”, enfatizó.