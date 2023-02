Docentes se manifiestan frente al MEC y expresan “preocupación” por arranque del año lectivo

Miembros de la OTEP-SN se manifiestan esta mañana frente a la sede del MEC, ubicada en 15 de Agosto entre Gral. Díaz y Eduardo Víctor Haedo, zona céntrica de Asunción. Al respecto, la secretaria general de esta organización, Blanca Ávalos, detalló que los manifestantes expresan su “preocupación” ante el arranque del año lectivo, que será este lunes 20 de febrero.

Los reclamos de los docentes se concentran en la entrega de kits escolares cuyos elementos “no son de calidad” y también el cumplimiento de la alimentación escolar, que no se brinda a todas las instituciones, según denunció Ávalos.

La profesora también lamentó la precariedad en las instituciones que “se caen a pedazos y están en ruinas”, alegando que “se tira plata” en electoralismo y no se utilizan los recursos para las inversiones en el sistema educativo.

“Las actividades ya comenzaron el 7 de febrero y hoy es el último día que vamos a estar sin alumnos. De momento, los que sostenemos esta educación son los docentes y los padres de familia ante una ausencia del Estado”, disparó.

Reclamos por alcance de internet

Por su parte, la profesora Juana Larrea, también integrante de la OTEP-SN, argumentó que en las escuelas del interior del país sigue presentándose la problemática de la falta de acceso y cobertura de internet.

Entre otros reclamos, Larrea acompañó la solicitud de kits escolares de mejor calidad.

“Una vez más estamos empezando con muchas precariedades y el 47% de de las instituciones educativas del país están en pésimas condiciones. Hay pupitres obsoletos, mobiliarios que ya no sirven y los kits escolares todavía no llegan o los que llegan están en falta. El lunes arrancamos y los lápices no escriben, los colores no pintan”, enfatizó.

