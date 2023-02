Todo tipo de “apoyo” para llegar al cargo de ministro de Corte Suprema

Si bien el CM consideró que no se puede hablar de fraude, sus miembros, tras confirmarse la información de que desapareció un cuadernillo de cuestionario se reunieron para analizar y considerar temas que dejan muchas dudas.

Cómo desapareció un cuadernillo con el cuestionario de preguntas, el control por parte de las autoridades de la Escuela Judicial durante el examen, la posibilidad de permitir el uso de un reloj inteligente, la corrección a través del sistema informático de Derecho de la Universidad Nacional de dónde provienen varios de los postulantes son algunas de las interrogantes que quedaron flotando.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón fue el que propuso se anule el examen de conocimientos generales y específicos que tuvo lugar el pasado jueves.

Acompañaron su postura los senadores Roberto González y Pedro Santacruz, el representante del Poder Ejecutivo Enrique Kronawetter, los representantes de los abogados Jorge Bogarín Alfonso y Óscar Paciello.

El representante de Derecho UC César Ruffinelli propuso una salida intermedia, pero finalmente se adhirió a la propuesta de Jiménez.

El que guardó silencio a la hora de tomar la decisión fue el representante de Derecho UNA Gustavo Miranda, quien previamente defendió la legalidad del examen, al asegurar que no hubo fraude.

Durante la reunión nose tocó el tema de que Bogarín, en un momento, ayudó a repartir los cuadernillos antes de iniciarse el examen.

Bogarín tampoco abordó este tema que le afecta y que fue publicado por nuestro diario.

Todo esto en medio de un concurso en el que varios actores políticos aparecen en medio del escenario diseñado para reemplazar al ministro Antonio Fretes, quien dejará la Corte el próximo 10 de marzo.

Los apoyos de los políticos

Fuentes judiciales indicaron que el concejal cartista Martín Arévalos apoyaría a la camarista Elodia Almirón. Mientras que el presidente del Congreso Nacional Óscar “Cachito” Salomón respaldaría a las magistrada María Teresa González de Daniel y Rosa Yambay.

El presidente de la República Mario Abdo Benítez respaldaría al procurador general Juan Vicente Caballero, en tanto que el Dr. José Ignacio González Macchi tendría el respaldo de Edgar “Beto” Melgarejo, del mismo mandatario y de la senadora Lilian Samaniego.

El Dr. Esteban Kriskovich estaría respaldado por un sector de la Iglesia Católica que a su vez está ligado a la Universidad Católica.

Mientras que el Dr. Marcos González cuenta con el apoyo de los consejeros Gustavo Miranda y Jorge Bogarín Alfonso.

Camarista dice que volverá a presentarse a las pruebas

El Dr. Gonzalo Sosa Nicoli miembro del Tribunal de Cuentas fue el que obtuvo el máximo puntaje (21) en el examen de conocimientos generales y específicos junto al Dr, Marco Aurelio González.

El camarista con promedio 4,70 en Derecho UNA indicó que el ambiente está enrarecido pero que volverá a presentarse a la prueba dispuesta por el Consejo de la Magistratura relacionada a los conocimientos generales y específicos.

“En realidad esta situación quizás venga a enrarecer un poco el aire en el concurso. No esperábamos que se diera esto, porque somos institucionalistas y al presentarnos confiamos en el proceso”.

Añadió: “Tampoco tengo inconveniente alguno en volver a rendir las veces que sea necesario, pero van creciendo voces de protesta entre los postulantes sobre ciertas circunstancias”.

Esto dijo a ABC, el pasado sábado tras se consultado sobre la decisión del CM de anular el examen. {

Postulante desconoce lo que pasó

Ese mismo día, el Dr Marco Aurelio Gónzález sobre el mismo punto. “La verdad que desconozco qué pasó. El Consejo hoy explicó algo y es todo lo que sé del asunto”, explicó uno de los postulantes.

Ante la interrogante de si recién el sábado supo sobre el problema del extravío, González refirió que “antes me enteré lo que denunció una periodista en Twitter”.

González es gerente de la Unidad Jurídica del BCP y coordinador general de los programas de posgrado de Derecho UNA.

Tiene un promedio de 4,56 en Derecho UNA.

Otra situación polémica que finalmente quedó en la nada

Un antecedente de sospecha de fraude se dio en otro examen para el cargo de ministro de la Corte Suprema, el 12 de febrero del 2020.

El camarista Óscar Rodríguez Kennedy y eñ abogado Ruben Dario Romero fueron filmados mientras mantenían un diálogo durante el examen

Según Rodríguez Kennedy, él se dirigió a Romero con el único fin de solicitar que le preste un bolígrafo, que finalmente no lo necesitó.

“Le pedí que me prestara su bolígrafo que tiene de reserva porque el mío estaba fallando; nuestro diálogo duró un segundo. Si existía una mala intención el diálogo no iba a ser breve. Por eso tengo la conciencia tranquila. Niego categóricamente que en esa fracción de segundos se trató de alguna ‘ayuda’ en alguna respuesta para llenar los gabaritos”, expresó.

Romero, a su vez, dijo que durante el examen escuchó que alguien le llamaba y que se dio vuelta un instante para ver de quién se trataba.

“Yo estaba concentrado en mi examen cuando sentí que alguien me habló por detrás como dos veces. No pude escuchar lo que me dijo ni tampoco identificar a la persona que estaba detrás mío. Entonces me di la vuelta, pero no pude verlo”, expresó Romero.

El Consejo de la Magistratura difirió, tras viralizarse las imágenes en la redes sociales, una resolución. El argumento fue que el procedimiento previsto obliga a que se labre acta en el momento de la infracción y como se percartaron recién al término de examen, no se pudo hacer.