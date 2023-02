“No hay denuncia de fraude”, afirma presidente del Consejo sobre anulación de examen

Paciello aseguró que desde el propio Consejo de la Magistratura se percataron de que faltaba uno de los cuadernillos con las preguntas del examen de la selección de la terna para ministro de la Corte, razón principal por la que anularon el examen.

“Los 37 postulantes que rindieron el examen devolvieron los 37 cuadernillos. Faltó uno de los cuadernillos que no fueron distribuidos a los postulantes. No podemos de ahí suponer que hubo fraude, filtración o alguna cosa. Nuestro reglamento exige que la totalidad de los cuadernillos sea nuevamente devuelta”, precisó.

Reiteró en todo momento que nunca se denunció fraude alguno y que la sesión extraordinaria de este sábado fue convocada para evitar cualquier suposición de fraude.

Lea más: Sospecha de fraude en examen para la Corte enciende alarmas en el CM

“Al recuento final, luego de publicados los puntajes, faltaba uno de los cuadernillos. Se imprimieron 40 cuadernillos ante posibles errores. Siempre se imprimen mayor cantidad de cuadernillos que de postulantes, pero se deben devolver todos al terminar el acto”, explicó.

Fecha para definir terna se pospondrá

Paciello reiteró las disculpas a los 37 aspirantes a ministro de la Corte, alegando que la anulación del examen obedece a que el proceso no cuente con ningún cuestionamiento sobre la transparencia del mismo. Además, aseguró que los postulantes no fueron parte de lo sucedido.

“Lamentablemente no vamos a llegar a la fecha esperada, no vamos a llegar para el 9 o 10 de marzo, pero no afecta en nada. Es mejor hacer bien que apurarnos y hacerlo a la ligera”, agregó sobre la definición de una nueva fecha para el examen y la posposición de las audiencias públicas.

Consultado sobre si el miembro suplente de Gustavo Miranda en el Consejo, Marcos González, pudo haber tenido alguna injerencia debido a que hizo la totalidad de puntos y a que supuestamente es muy allegado a Jorge Bogarín, dijo que son solamente especulaciones.

Lea más: Terna para la CSJ: solo dos candidatos logran puntaje total en examen

Contó además que el doctor Julio Fernández Villalba presentó su renuncia a la postulación por problemas de salud antes del examen, motivo por el cual de 38 aspirantes, solo rindieron 37.