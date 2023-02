Aumentan los enfermos por chikunguña en Pilar

El aumento de casos de chikunguña en la ciudad de Pilar, preocupa a las autoridades de la Región Sanitaria. Las personas infectadas están en tres los barrios.

El director de la Duodécima Región Sanitaria, Dr. Javier Alvarenga, informó que los resultados del Laboratorio Central confirmaron que 41 personas fueron infectadas por el mosquito transmisor del aedes Stegomyia albopictus, que también transmite el dengue y zika.

Alvarenga, está preocupado y solicitó a la población que no baje la guardia, para seguir eliminando los posibles criaderos.

“Aquí no hay otra cosa que hacer: solo eliminar los posibles criaderos de mosquitos, todo recipiente que sirvan para acumular agua, porque en agua estancada el mosquito pone los huevos, y si no hay recipientes con aguas, los mosquitos no se van a reproducir”, señaló.

Recordó que es importante que ante los primeros síntomas acudan a consultar con el médico. “No es recomendable la automedicación. Los síntomas son dolor de cabeza, en las articulaciones, dolor muscular, náuseas, fatiga y erupción cutánea”, agregó.

Recomendó principalmente el uso de repelentes y de mosquiteros de telas para evitar la transmisión en los niños y adolescentes, que van a la escuela y al colegio.

Manifestó que se confirmaron 35 pacientes con chikunguña en Pilar y que están en los barrios Loma Clavel, Ytororo, San MIguel y Villa Parque. Mencionó que los funcionarios del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) siguen bloqueando y fumigando las zonas afectadas.

Sarampión y el proceso de vacunación

El Dr. Alvarenga, resaltó que en el departamento de Ñeembucú, están con el 65 % de vacunación contra el sarampión.

“Con el esquema de inmunización contra el sarampión queremos lograr más del 80 % de aplicaciones, y estamos trabajando para eso”, indicó.

Detalló que con el inicio de clases, están planificando trabajar con las escuelas para corroborar si todos los chicos cuentan con las dos dosis de vacunas requeridas contra el sarampión.

“Antes los niños debían recibir la primera dosis a los doce meses y luego a los 4 años, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo modificó, y ahora a los 18 meses, los niños ya pueden recibir la segunda dosis. Eso es lo que se va a controlar en las escuelas”, manifestó.

Puntualizó que todas la Unidades de Salud Familiar (USF) estarán monitoreando la campaña de vacunación hasta lograr la meta.