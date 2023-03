Candidato del Ejecutivo con mayor puntaje de la jornada de audiencias públicas para la Corte

El exprocurador Juan Rafael Caballero González y el camarista del fuero penal Gustavo Adolfo Ocampos González obtuvieron los mejores puntajes en la jornada de audiencias públicas cuyo proceso se realiza para relevar en el cargo al ministro de la Corte Antonio Fretes, quien el 10 de marzo cesará en funciones cuando ese día cumpla 75 años de edad.

Caballero González y Ocampos González consiguieron en promedio 20,25 puntos de 21 puntos posibles en las audiencias públicas. Los demás postulantes, el camarista Rodrigo Escobar Espínola (19,87) y los abogados Federico Vera Mendoza (17,71) y Gustavo Cáceres Román (17), completaron la jornada de este jueves.

Son 36 los postulantes que compiten por integrar la terna para la Corte Suprema de Justicia. Este viernes exponen otros 5 candidatos. Hasta el jueves ya fueron 15 los que fueron examinados en las audiencias públicas.

LOS EXPOSITORES EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Juan Rafael Caballero González (58 años)

Abogado, exprocurador general de la República.

El exprocurador empezó su audiencia pública diciendo que tenía una visión del Poder Judicial desde una perspectiva del ámbito privado a pesar de que tuvo una pasantía por los tribunales y llegó a trabajar con los magistrados Riera Hunter e incluso con César Garay.

Indicó que los tribunales se encuentran abarrotados de expedientes, solamente en la Corte Suprema ingresaron 6.100 casos en el 2022. Sin embargo, en el fuero civil ingresaron unos 76.000 expedientes judiciales que son atendidos por solamente 120 jueces y se dictaron 52.000 sentencias, quedando un déficit de más de 30.000 entre los expedientes que entran y salen.

En el caso del fuero penal han ingresado en el 2022 unas 31.000 causas y se dictaron 4.500 sentencias, quedando una brecha negativa de 85%, refirió.

Con relación a la mora judicial Caballero González dijo que no debe ser atribuida solamente a la demora de los jueces que dictan tardíamente los fallos, sino que amerita una reforma estructural del sistema de justicia. Es imposible continuar así con las sobrecargas a los jueces, aseguró.

Reclamó que los ciudadanos se merecen un mejor servicio de justicia y que de lograr este objetivo se va a generar más inversiones. Propuso en caso de llegar a ser ministro de la Corte, trabajar con todos los sectores para obtener un mejor presupuesto.

Consultado si es legal que los magistrados, agentes fiscales y defensores públicos conformen asociaciones, situación que está prohibida por la Constitución Nacional, el postulante dijo que las asociaciones cumplen una función de cooperación con los operadores de justicia. Agregó que la Asociación de Magistrados fue creada para ayudar a mejorar los salarios para que los jueces estén tranquilos en sus funciones.

Preguntado si alguna logia como la masonería tendría incidencia negativa en el sistema de justicia, respondió que no es masón y que tuvo como contraparte a masones y que aún así ganó el pleito. La Constitución Nacional solo impide las formaciones de organizaciones secretas y paramilitares, no se le puede atribuir los males de la justicia a la masonería. Agregó que la integridad debe ser trabajada con todos los sectores y darles respaldo a los jueces, y que esto último debe ser la tarea de los ministros de la Corte.

Cuando se le consultó si en caso de ser designado ministro de la Corte cuántos años iba a estar en funciones, primeramente respondió de forma evasiva y dijo “depende del de arriba”. Cuando se le insistió dijo que la Constitución Nacional dispone que los ministros de la Corte deben permanecer hasta los 75 años de edad, y que el Legislativo debe entender que esta ya es una posición sentada por la Corte.

Dr. Gustavo Adolfo Ocampos González (61 años)

Camarista.

El camarista del fuero penal también expuso en las audiencias públicas, pero no realizó prácticamente críticas a la gestión del Poder Judicial. Solamente cuando fue insistido en varias ocasiones, respondió con algunas objeciones hacia la gestión jurisdiccional.

El camarista dijo que los jueces deben apartarse de las influencias e injerencias políticas, económicas y de medios de comunicación inclusive. Criticó que los medios de prensa muchas veces buscan “satanizar” las resoluciones judiciales, a pesar que las mismas están fundadas en la ley.

Con relación a la posición del magistrado dijo que debe ser íntegro y además conocer el derecho, debe tener capacitaciones periódicas sobre valores éticos. También propuso una mejor redistribución de los recursos humanos así como la asignación de nuevos funcionarios.

Indicó que se debe potenciar la auditoría de gestión y realizar un control cruzado de informes de los juzgados y tribunales. Indicó que los jueces deben tener una remuneración digna y razonable porque no se pueden dedicar a otra actividad, solamente a la docencia.

Reconoció que la magistratura no da holgura económica, y que muchas veces es un campo fértil para la corrupción.

Asignaciones son necesarias. El camarista dijo que no se cumple el porcentaje del presupuesto que manda la Constitución Nacional para el Poder Judicial. Agregó que los funcionarios judiciales no tienen reajustes salariales desde el año 2012. Sin embargo, aclaró que si bien se establecen las bonificaciones, se percibe solamente el 12% de este concepto con relación al salario básico. El salario del magistrado se ha ido devaluando con los años, aseguró.

Cuando se le consultó que muchos magistrados no llevan una vida acorde a sus ingresos, el camarista dijo que hay muchas situaciones que uno observa, y que hay parámetros justificables y otros no. Algunos magistrados adquieren uno o varios vehículos, en muchos casos cero kilómetro, pero eso no se corresponde con el salario actual.

Por otro lado, Ocampos González dijo que la masonería interfiere con la independencia del juez, y en caso de que haya duda sobre la imparcialidad del magistrado y una de las partes compartan la “hermandad”, debería apartarse de la causa.

Dr. Rodrigo Alejandro Escobar Espínola (51 años)

Camarista. Miembro del Tribunal de Cuentas.

El magistrado reconoció que el Poder Judicial ostenta el poder pero que no dan el servicio que la ciudadanía requiere. Por otro lado, defendió que los jueces integren asociaciones. La Constitución Nacional prohíbe este y otros tipos de agrupaciones.

Escobar Espínola dijo que la ciudadanía tiene la percepción que el Poder Judicial no está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, dijo que el Poder Judicial fortaleció los recursos humanos, que la justicia esté más cerca del justiciable, pero que no ha variado el pensamiento lógico de antaño, no se adecuó a la Constitución Nacional, al Estado social de derecho, ya no somos súbditos de una corona sino somos ciudadanos que buscan el desarrollo integral.

Reconoció que lo más difícil y complejo que tiene la Corte es dirigir a todo el Poder Judicial, que hay males endémicos y que se debe entender que se debe brindar al ciudadano con quien tiene la obligación de resolver sus conflictos para evitar la justicia por mano propia para lograr la paz social, pero que al no ser un servicio efectivo, se desvirtúa su objetivo.

El camarista dijo que está a favor de la rotación de los ministros de la Corte en sus funciones de presidentes de las Circunscripciones del país. Aclaró que esta rotación debería hacerse cada dos años de tal manera que los ministros puedan trazar objetivos que cumplir en ese plazo, y que además, deben conocer a los referentes y problemas de las localidades en las que ejercen como superintendentes.

Asimismo, manifestó que no está de acuerdo con la aplicación de los exámenes de conocimientos generales a los postulantes a la Corte Suprema porque las evaluaciones son muy memoristas y el candidato cuanto más edad tenga va a perder esta condición, indicó. Se deben evaluar otros aspectos más integrales, refirió.

Dr. Federico Vera Mendoza (52 años)

Abogado.

El abogado que ejerce la profesión en el departamento de Caazapá fue bastante crítico a la gestión de la Corte Suprema de Justicia, y su exposición se basó fundamentalmente al estado “calamitoso” en el que se encuentran los juzgado de Paz de esta zona del país.

Vera Mendoza criticó el estado de abandono de los juzgado de Paz porque este es el primer eslabón para acceder a la justicia que tienen las personas más vulnerables y que además es cara visible del Poder Judicial de quienes reclaman justicia, Sin embargo, se encuentra abandonado por el PJ.

Sus estructuras edilicias son precarias, no tienen los recursos tecnológicos ni humanos necesarios y cada vez aumentan sus competencias. Funcionan en pequeñas viviendas inadecuadas, no tienen mobiliarios suficientes, se espera la atención a la intemperie, indicó.

Vera Mendoza aseguró que en caso de ser designado ministro de la Corte va a buscar solucionar las deficiencias de los juzgados de Paz. Los va a dotar con servicio de internet, ampliar la cantidad de funcionarios para coadyuvar en las tareas diarias, el expediente electrónico debe llegar de forma urgente.

Sobre la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional, dijo que habría que analizar la posibilidad de eliminar esta dependencia o bien que la sala directamente analice cada situación.

El abogado asimismo expuso que en Caazapá se abusa de la prisión preventiva porque los jueces son temerosos que en caso de otorgar medidas alternativas sean denunciados en los medios de prensa o al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a pesar de que la libertad esté respaldada por la ley.

Dr. Gustavo Rolando Cáceres Román (48 años)

Abogado en la Dinac

También expuso en las audiencias públicas el abogado Cáceres Román, y con seguridad fue el postulante más flojo de la tercera jornada ya que su exposición fue bastante improvisada, según se pudo percibir.

El abogado indicó que en caso de llegar a ser ministro de la Corte va a pelear para que el Poder Judicial tenga un mejor presupuesto que ayudará en gran parte para solucionar los problemas de deficiencias de este poder del Estado.

Valoró la incorporación del expediente electrónico al sistema de justicia como uno de los avances más importantes en el Poder Judicial porque facilita las gestiones, descongestiona el servicio que se encuentra abarrotado.

Propuso que el Poder Judicial se acerque más a los auxiliares de justicia, que son el vínculo inmediato con la ciudadanía que espera justicia.

Lo novedoso de su exposición fue que propuso que una parte de los royalties se ponga al servicio del Poder Judicial para que pueda lograr sus objetivos.

En un momento de la exposición, el postulante habló sobre su tesis doctoral que trató sobre la ley de protección del espacio aéreo paraguayo. Sobre este aspecto dijo que recientemente se trató sobre la factibilidad del derribo de aviones.

En su tesis planteó que sea disuasiva y no derribar las aeronaves que invadan el territorio nacional. En cambio, Brasil tiene la ley del derribo al igual que Bolivia, Venezuela, Argentina, posiblemente, y nuestro espacio aéreo está muy avasallado. Por otro lado, reconoció que nuestro país no tenemos la infraestructura para evitar que aeronaves invadan nuestro espacio.

PUNTUACIONES ASIGNADAS (máximo de 21 puntos)

Dr. Juan Rafael Caballero González

Eugenio Jiménez Rolón: 21 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: 21 puntos

Jorge Bogarín: 19 puntos

Óscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 19 puntos

César Ruffinelli: 19 puntos

Total promedio: 20,25

Dr. Gustavo Adolfo Ocampos González

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín: 20 puntos

Óscar Paciello: 20 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,25

Dr. Rodrigo Alejandro Escobar Espínola

Eugenio Jiménez Rolón: 19 puntos

Enrique Kronawetter: 20 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 21 puntos

Jorge Bogarín: 20 puntos

Óscar Paciello: 19 puntos

Gustavo Miranda: 19 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 19,87

Dr. Federico Vera Mendoza

Eugenio Jiménez Rolón: 17 puntos

Enrique Kronawetter: 18 puntos

Pedro Santa Cruz: 17 puntos

Roberto González: (no participó de esta audiencia)

Jorge Bogarín: 18 puntos

Óscar Paciello: 17 puntos

Gustavo Miranda: 19 puntos

César Ruffinelli: 18 puntos

Total promedio: 17,71

Dr. Gustavo Rolando Cáceres Román

Eugenio Jiménez Rolón: 17 puntos

Enrique Kronawetter: 18 puntos

Pedro Santa Cruz: 17 puntos

Roberto González: 17 puntos

Jorge Bogarín: 17 puntos

Óscar Paciello: 17 puntos

Gustavo Miranda: 17 puntos

César Ruffinelli: 16 puntos

Total promedio: 17