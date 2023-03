Video: persona con discapacidad denuncia que no se respeta estacionamiento en IPS

El Instituto de Previsión Social cuenta con estacionamiento para personas con discapacidad y para mujeres embarazadas, todo con la debida señalización y cerca de la puerta principal de ingreso y de la urgencia; sin embargo, los usuarios aseguran que son utilizados por pacientes sin discapacidad y hasta por funcionarios y policías.

Daniel Gayoso llegó esta mañana a bordo de su vehículo para llevar a su hija a una consulta en la previsional y al ver que todos los lugares destinados para el estacionamiento de personas con discapacidad estaban ocupados pidió ayuda al guardia.

“Tuve que dar 5 vueltas mientras esperaba que me busquen un lugar; terminé estacionando a varios metros en un lugar que no es el destinado para personas con discapacidad, como yo. Me mojé todo, llegué tarde a la consulta y ahora estoy llegando tarde a mi trabajo, lo que también me genera una pérdida de dinero”, manifestó.

Según el denunciante, no es la primera vez que le sucede este tipo de inconveniente. Incluso, la semana pasada, cuando acudió al mismo lugar en compañía de su esposa, que también cuenta con una discapacidad, pudieron observar cómo el policía encargado de agilizar el tránsito dentro del predio del IPS era el que ocupaba uno de los estacionamientos con su vehículo, aseguró.

Aclaró que el estacionamiento, según la ley, es para personas con discapacidad y no para quienes las transportan. “Yo tengo discapacidad y necesito estacionar cerca, pero otra persona con discapacidad que es traída por alguien sin discapacidad tiene la posibilidad de que le dejen en la puerta y el chofer va a estacionar y vuelve caminando sin dificultad”, ejemplificó.

Los encargados del control

Por su parte, desde el Instituto de Previsión Social señalaron que cada sitio en el estacionamiento se encuentra bien señalizado para que pueda ser utilizado adecuadamente.

El control para la utilización del estacionamiento destinado a personas con discapacidad y embarazadas está a cargo de los guardias de turno.