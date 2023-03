Sacerdote criticó a fieles que dan poco dinero como ofrenda y ostentan “vehículos último modelo”

El padre Alberto Rodríguez, más conocido como “Padre Pitter”, presta servicios en la parroquia Virgen de la Candelaria de Areguá y hace seis días utilizó sus redes sociales como Tik Tok y Facebook*, para grabar un video en el que critica a los feligreses porque no colaboran con la iglesia tras la participación en las misas.

“Estoy en el templo de Areguá que tiene una capacidad para 300 personas sentadas. Sí hay 300 personas sentadas y toditas las personas ponen G. 2000 vendría a ser un G. 600.000 por misa dominical, en misas dominicales. Bueno, en una de esas que hubo muchísima gente y estaban todos parados, entró nada más que G. 400.000, entonces, yo me quedé así un poco con el corazón adolorido ¿Por qué si estaba lleno el templo y si todos ponían G. 2.000, por lo menos G. 800.000 tenía que ser (la colecta) y fue G. 400.000?”, dice la primera parte del material audiovisual que se viralizó en las redes sociales.

Seguidamente, en el video que dura 01:45, reprochó a los fieles que ostentan sus “vehículos último modelo” y gozan de un buen trabajo, pero no aportan en la colecta.

“Pero alguien me dijo, la gente no colabora, la gente no pone. Traen sus vehículos último modelo, tienen trabajos espectaculares, pero en la iglesia no dejan nada. Con mucho pesar hago este video para decirle a la gente, pongan en la colecta G. 5.000, G. 10.000, G. 20.000, etc., yo dependo de ustedes, hay dos sacerdotes acá y como cinco personal que están trabajando para que funcione la iglesia”, manifestó el sacerdote.

Finalmente pidió a los feligreses a que se “conviertan” y dejen de ser menos mezquinos en el momento de dar la ofenda económica para el sustento del templo.

“Yo les pido que se conviertan. No pedimos vivir como millonarios, sino solamente queremos sobrevivir. Así que, les invito mis hermanos cuando van a la misa, pongas en cada misa donde te vayas, pongan G. 2.000, G. 5.000, G. 10.000 o G. 20.000, no te vayas y te quedes con los brazos cruzados cuando pasa la colecta en frente tuyo. Y dice Dios, al que da con alegría y al que da con amor, Dios le devuelve cien veces más”. Remató.

Reacciones

En el sector de los comentarios, debajo del mismo video, en la red social Facebook, interactuaron 43 internautas de los cuales la mayoría brindó su apoyo al sacerdote, mientras otros cuestionaron su reflexión. El material fue compartido 72 veces.