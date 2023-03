Itaipú: ¿Cómo beneficiaría a la educación pública la renegociación del tratado?

El pago total de la deuda de Itaipú Binancional (por la construcción de la represa), el pasado 28 de febrero, y el cumplimiento de los 50 años de la firma del Tratado y la posibilidad de una renegociación del acuerdo, representan una oportunidad única para acceder a los fondos de la hidroeléctrica y utilizarlos en salud, educación, producción y otros, afirmó la politóloga e investigadora Cecilia Vuyk.

Sin embargo, aclaró que todavía falta una estrategia nacional para la negociación con las autoridades del Brasil e, incluso, a nivel interno. “En una buena negociación y, en consecuencia, con un buen usufructo de los fondos internos (de Itaipú), el monto destinado a educación puede crecer de forma exponencial”, refirió Vuyk.

La especialista explicó que sería posible cubrir el almuerzo escolar de todas las escuelas del país durante todos los días del año lectivo, además de atender de forma íntegra al programa de primera infancia que, en muchos casos, no tiene fondos para la alimentación.

Vuyk enfatizó que ocurriría lo mismo si habláramos de mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos. Indicó que lo que se recibe en el Fonacide son “migajas” en comparación a lo que la hidroeléctrica podría aportar.

“Se puede duplicar o triplicar la inversión en educación, sin embargo, eso va a depender de la estrategia nacional que se trace. Un punto es cómo se va a encarar esa deuda que se canceló, cómo se va a encarar el sobrepago de la deuda que nos corresponde que se devuelva; otro punto es la comercialización de energía, la ampliación de la potencia instalada y la producción de energía en Itaipú. También está el destino interno de los fondos”, añadió.

Según Vuyk, mientras el Gobierno carezca de una estrategia nacional, será difícil cerrar números concretos para hablar de forma transparente y clara con la ciudadanía.

El gobierno debe disponer del 50% de los fondos de Itaipú

Para la investigadora, las autoridades de Gobierno deben lograr que el 50% de los fondos de Itaipú sean administrados de forma transparente por el Estado paraguayo y que ingresen al Presupuesto General de Gastos de la Nación.

“Ahí vamos a estar hablando de una multiplicación importante de fondos que permita cubrir la alimentación escolar, ampliar la atención a la primera infancia, resolver los problemas de infraestructura y, al mismo tiempo, de conectividad, de honorarios docentes. En suma, varios puntos centrales que necesita nuestra educación para el despegue”, sostuvo Vuyk.

Existen dos negociaciones que deberá considerar el Gobierno

A criterio de la profesional, existen dos negociaciones que deben ser acompañadas por la ciudadanía. La primera tiene que ver con las conversaciones que tengan nuestros representantes con las autoridades brasileras.

La segunda tiene que ver con el acuerdo interno, a nivel país, “donde hay muchos que quieren llevar a sus bolsillos lo que se vuelva a generar (en Itaipú), que es a dónde se van a destinar los fondos”. Este último acuerdo representa “una decisión soberana del Estado paraguayo, como debería ser el manejo de los fondos en general”, remarcó Vuyk.

¿Cuánto genera anualmente Itaipú?

El presupuesto de Itaipú, en generación de fondos, ronda los US$ 3.000 millones anuales, comentó la politóloga e investigadora. Dijo que de este dinero, aproximadamente US$ 2.000 millones se destinaban al pago de la deuda, saldada el mes pasado, y restaban US$ 1.000 millones. Vuyk reiteró que, de esos US$ 1.000 millones, actualmente es muy bajo el porcentaje que se destina a mejorar la calidad de la educación en escuelas públicas de nuestro país.