Récord de ejecución de inversiones de ANDE, US$ 333 millones en 2022

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) espera la aprobación del Parlamento de financiamiento para nuevas obras por US$ 565 millones, que ya sumarían en total más de US$ 2.200 millones gestionados en los últimos cinco años, según informó el presidente del ente, Ing. Félix Sosa

Añadió que, en los últimos cinco años, la ANDE ha obtenido la aprobación de nuevos financiamientos por valor de US$ 1.341 millones, que incluye recursos por valor de US$ 303 millones provenientes de Itaipu Binacional para el ente.

Sobre la ejecución presupuestaria de inversiones, dijo que en épocas anteriores, el promedio no superaba los US$ 50 millones por año, en el periodo 2000-2008 y subió a US$ 180 millones en el periodo 2009-2019; pero destacó que en los últimos 3 años de gestión, en el periodo 2020-2022, se han alcanzado valores del orden de US$ 270 millones, US$ 311 millones y US$ 333 millones, respectivamente.

Consultado sobre los futuros proyectos de la ANDE, señaló que se tienen varios proyectos de envergadura que ya cuentan con financiamiento, es decir que ya se tienen los contratos firmados con los entes financiadores, pero que todavía requieren la aprobación del Parlamento, a través de leyes.

En primer lugar, citó la construcción de la línea de transmisión en 500kV Yguazú–Valenzuela, obra estratégica para interconectar la subestación Yguazú con la ubicada en Valenzuela. Indicó que la primera mencionada está conectada con la subestación Margen Derecha en Itaipú, mientras que la segunda con la subestación Ayolas; de esa manera se busca inyectar más energía de Itaipú en 500 kV al Sistema Metropolitano.

Destacó que, con las futuras obras, la subestación Valenzuela se convertirá en la segunda más importante en 500 KV de alimentación para el sistema metropolitano (60% de la demanda); y, al mismo tiempo, dicha subestación actuará de respaldo a la subestación Villa Hayes, que actualmente es la única que alimenta en 500 kV al sistema metropolitano, lo que robustecerá al sistema en 500 kV, con simple terna, autoportante, 2000 MVA - 210 km. Puntualizó que, en este caso, el costo estimado es de unos US$ 155 millones. Añadió que una parte del financiamiento para dicha obra proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aporta US$ 70 millones; otra parte, proviene de JICA, con cerca de US$ 85 millones. Este proyecto ya tiene contratos firmados y solo aguarda la aprobación del Parlamento, acotó.

Entre los proyectos futuros, mencionó en segundo lugar, la construcción de la segunda línea de transmisión de 500 kV entre las subestaciones Margen Derecha y la de Villa Hayes, que será una obra estratégica para garantizar el suministro de energía eléctrica al principal centro de carga del país, que es el sistema metropolitano. La futura obra otorgará una operación confiable y eficiente al sistema de transmisión de la ANDE, con simple terna en unos 314 km; y en otro tramo, doble terna, desde el cruce del río hasta la subestación Villa Hayes (47km), con estructura autoportante, capacidad de 2000 MVA y con una longitud total aproximada total de 361 km. Detalló que el costo estimado del proyecto es de unos US$ 326 millones y el financiamiento tiene tres partes; por un lado, del BID con US$ 260 millones; el Gobierno de Taiwán, con US$ 30 millones; y de fondos de la ANDE unos US$ 36 millones. El monto total de los préstamos incluye además obras en 220 kV en el sistema metropolitano. Indicó que este proyecto está con contratos firmados, en trámite ante el Ministerio de Hacienda para su posterior remisión al Parlamento.

En tercer lugar, Sosa habló del proyecto de construcción de la línea de transmisión 220 kV Villa Hayes - Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata y la subestación Pozo Colorado en 220 kV, en la Región Occidental del país. Agregó que esta obra tiene como objeto fortalecer principalmente el sistema oeste y parte del sistema metropolitano, así como también el norte del país. Todo eso para acompañar el crecimiento de la demanda proyectada de la zona y garantizar la provisión de energía eléctrica confiable y segura. Sobre el costo estimado, dijo que la obra sería de unos US$ 126 millones y su financiamiento provendrá de KFW y de FONPLATA. Indicó que los contratos para el financiamiento de esta obra están firmados, en trámite ante el Ministerio de Hacienda para remisión al Parlamento.

Finalmente, contextualizó que, del total requerido para la ejecución del Plan Maestro de la ANDE, para los próximos 5 años, ya se tiene financiamiento o se encuentran en trámite de financiamiento, se estima en cerca de US$ 2.275 millones.