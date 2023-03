Estudiantes repudian al intendente de Yby Pytã por cobro de transporte estudiantil

Los afectados dijeron que pagaron la suma de G. 150 mil, que corresponde a la mensualidad, pero el transporte no trabajó durante todo el mes de febrero. Sin embargo, aseguraron que se les exige pagar por el mes de marzo del año en curso.

Lea más: Fiscalía inicia investigación por supuestos actos de corrupción en Unican

Esta situación desembocó en una manifestación realizada por los estudiantes durante el último fin de semana donde exigen que el transporte sea gratuito, considerando que la administración municipal hoy a cargo de Rojas recaudó más de G. 4.000 millones durante el ejercicio financiero 2022.

Varios denunciantes, quienes prefirieron no revelar sus identidades por temor a represalias, precisaron que tuvieron que pagar un alto costo durante todo el mes de febrero para llegar a las diversas universidades de Curuguaty. Aseguran que ya no están en condiciones económicas para volver a pagar doble por el servicio de transporte municipal que no cuenta con combustible, según refirieron.

Lea más: Investigan a exintendente de Yby Pytã por presunta compra de colectivo “mau”

Hemos insistido para obtener la versión del intendente Erminio Rojas, pero el mismo no respondió al teléfono celular.