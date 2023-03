Diez datos sobre la polémica bicisenda

La Red de Bicisendas tendrá al final 200 kilómetros en el área metropolitana de Asunción, según el proyecto. Desde el inicio de los tramos 2 y 4, la iniciativa ha generado muchas reacciones ciudadanas debido al cambio y a la afectación en el tránsito vehicular.

Juan José Rolón, director metropolitano de Transporte del Ministerio de Obras Públicas, respondió 10 preguntas relacionadas a este proyecto, el objetivo y cómo avanzará.

1. ¿Por qué se optó por una bicisenda como transporte alternativo?

Este es un proceso para consolidar un modo de transporte que es funcional y accesible para todos.

2. ¿Cuál es el ancho que debe tener la vía?

La medida recomendada es de 1,20 m, pero también se puede llegar a 0,80 m en algunos tramos.

3. ¿Qué determina la variación en las medidas?

Es una de las primeras propuestas como medio alternativo de transporte; hay puntos donde el tamaño de la calle no permite medidas amplias. “Si no se puede se hará más chico, porque va a tener una baja demanda, pero la idea es no dejar de ganar ese espacio”, agregó.

4. ¿Todos los tramos se conectarán?

No, hay tramos que van separados y otras vías que sí se conectan entre sí, según el proyecto

5. ¿Es solo para bicicletas?

Según Rolón, también podrían circular otros medios como patinetas y rollers. “Mientras existan elementos que conjuguen con la velocidad de circulación, no hay ningún problema; hay que entender que, por ejemplo, si uno entra con el roller la infraestructura da; sin embargo, la prioridad la tiene el ciclista y hay que tomar acción para dejarlo pasar. Yo lo vería como un espacio ganado para la movilidad alternativa”, detalló.

6. ¿Las bicicletas eléctricas no tendrán problema?

Según el director del MOPC, la velocidad será la que determinará si se puede o no circular sobre la bicisenda con otros medios de transporte y las bicicletas eléctricas también están incluidas, pues tienen reguladores de velocidad. “Todo depende de la velocidad, la velocidad es la condicionante”, añadió.

7. ¿Se harán recapados en todo los tramos?

No, solo en algunas calles se realizarán reparaciones antes de la pintura. “Hay cosas que hay que afinar, no se puede tapar el sol con el dedo, pero si hay tramos donde se pueda poner en peligro a los ciclistas, sí se tomarán los recaudos”, garantizó.

8. ¿Cómo evitarán que ingresen motos a la bicisenda?

Rolón respondió que será inevitable que los motociclistas intenten subir a la bicisenda y ahí entrará a jugar el control incluso de los ciudadanos. “En muchos países se ha visto, cuando se hace ese proceso de invasión, el propio usuario empieza a defender su espacio”, planteó.

9. ¿Cuál ha sido el mayor problema encontrado durante la ejecución del proyecto?

“Las restricciones ciudadanas, esa es la principal traba que estamos encontrando, pero esa barrera es la que queremos combatir”, respondió.

10. ¿Cuándo terminarán los tramos 2 y 4?

El objetivo es que esos tramos se culminen en abril y, luego, el periodo de revisión irá hasta el mes de octubre.